Sport in Piazza a San Martino sulla Marrucina il 25 giugno

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA – Dopo il grande successo della Giornata Nazionale dello Sport a Fara San Martino, si svolgerà il prossimo 25 giugno a San Martino sulla Marrucina, in Piazza Monumento, “Sport in Piazza”, evento organizzato dal Coni Provinciale di Chieti in collaborazione con l’Associazione Culturale Martinese, l’A.S.D. Comino e Maja Fitness Welness e con il patrocinio del Comune di San Martino sulla Marrucina.

Ritrovo alle ore 15.00, inizio manifestazione ore 16.00.

“Sport in Piazza” comprenderà, oltre alle varie discipline sportive, anche i giochi tradizionali di una volta e si svilupperà nel centro storico del paese coinvolgendo ragazzi e tante associazioni sportive di tutta la zona limitrofa a San Martino sulla Marrucina. Previsti anche punti per la ristorazione.

“Ci attendiamo una grande partecipazione di pubblico – afferma il presidente provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi – Un ringraziamento al Comune di San Martino sulla Marrucina per aver reso possibile la realizzazione di questo evento e alle varie associazioni coinvolte. Come Coni Provinciale siamo sempre pronti a dare una mano a tutte le iniziative che si svolgono sul territorio di nostra competenza. Questo evento è solo un inizio visto che sono in cantiere numerose manifestazioni che per tutta l’estate vedranno il Coni Provinciale Chieti protagonista con le varie federazioni sportive”.

“Crediamo fortemente nei valori dello sport in tutte le sua forme, sotto l’aspetto dell’inclusività, della possibilità di fruizione di fasce di popolazione variegate – aggiunge il sindaco di San Martino sulla Marrucina Antonio Masciarelli – a partire dai bambini fino agli anziani. Un evento di questo genere può creare i presupposti per un incontro intergenerazionale proprio perché vengono svolti sport nello stesso luogo, in aree del paese che possono essere fruite da tutti in unico giorno che diventa anche aggregazione sociale. L’abbinamento fra giochi tradizionali e moderni può avvicinare i più piccoli alle nostre tradizioni e l’altra parte di popolazione all’evoluzione moderna”.

L’appuntamento per i ragazzi è dunque per il 25 giugno a San Martino sulla Marrucino per un’altra grande domenica di sport.