Giornata Nazionale dello Sport del Coni a Fara San Martino: il bilancio

Quasi 400 ragazzi hanno partecipato nella giornata di domenica a Fara San Martino all’evento organizzato dal Coni Provinciale Chieti

FARA SAN MARTINO – Successo oltre ogni più rosea aspettativa per la Giornata Nazionale dello Sport del Coni, che si è svolta a Fara San Martino ieri 4 giugno. Quasi 400 ragazzi hanno invaso il centro del paese cimentandosi nelle varie discipline sportive previste arrivando dai paesi limitrofi e da ogni parte della provincia di Chieti. L’evento era a carattere nazionale per il Coni visto che coinvolgeva tutte le province d’Italia e per la provincia di Chieti è stata appunto scelta Fara San Martino. Dalle 10.00 fino alle 13.00 il paese si è riempito ed è stata una grande festa per tutti: per i ragazzi ma anche per gli adulti una mattinata di grande divertimento nel segno dello stare insieme e della condivisione dei sani valori dello sport.

«Quest’anno abbiamo sicuramente indovinato la scelta della location per la Giornata Nazionale dello Sport – ha dichiarato il presidente provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi – è stato un piacere organizzarla a Fara San Martino perché abbiamo sin dal nostro primo incontro riscontrato la disponibilità ad ospitarci da parte del sindaco Antonio Tavani, della sua amministrazione comunale e di tutte le associazioni sportive del paese. Siamo andati oltre le aspettative con la presenza di quasi 400 ragazzi e 15 discipline sportive rappresentate. Un ringraziamento va allo staff del Coni Chieti e a quello del Comune che si sono prodigati per far sì che le piazze fossero allestite nella maniera migliore possibile. È stato bello vedere i ragazzi felici che addirittura non volevano andare via. Proporremo questo evento per il prossimo anno ad altre location che saranno interessate ad ospitarlo. Un grazie di cuore a tutti e arrivederci al prossimo anno!».

«Ringrazio il Coni Provinciale, le associazioni coinvolte, la Pro loco e gli amministratori comunali e l’intero consiglio che si sono messo a disposizione per la buona riuscita dell’evento – ha aggiunto il sindaco di Fara San Martino Antonio Tavani – anche il meteo ci ha fatto assistito con il sole che ci ha illuminato per tutta la mattinata. Con il presidente Milozzi abbiamo indovinato le location che hanno ospitato i quasi 400 ragazzi che sono arrivati a Fara San Martino cimentandosi nelle discipline organizzate sul campo: è stata una bella vetrina promozionale per lo sport e i valori che esso trasmette attraverso impegno e sacrificio che non sempre sono accompagnati da risultati strepitosi, ma, come recita la locandina dell’evento, “Dal gioco ai giochi” perché lo sport in definitiva è stare insieme».