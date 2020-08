Spoltori, opere pubbliche: dodici i cantieri aperti nel territorio comunale

SPOLTORE – Sono 12 i cantieri aperti sul territorio comunale di Spoltore, quattro opere sono poi in fase di appalto e altre 16 sono in progettazione: questa mattina (27 agosto 2020) il sindaco Luciano Di Lorito ha presieduto una riunione per fare il punto della situazione per le opere pubbliche in corso. Dalla prossima settimana partiranno una serie di sopralluoghi mirati, con gli amministratori, sia per monitorare gli interventi sia per dare visibilità agli stessi e farli conoscere tra la cittadinanza.

I lavori in corso interessano la riqualificazione dell’area parcheggio tra via Praga e via Lubiana, la sistemazione della viabilità in via del Castello, dove non appena saranno terminati i lavori partiranno anche l’installazione delle barriere di protezione e della segnaletica, la ristrutturazione di via Ospedale e il rifacimento del tetto per il Municipio che lo scorso inverno ha sofferto in numerose circostanze infiltrazioni d’acqua.

La ristrutturazione dei marciapiedi davanti al Belvedere ha evidenziato la presenza di un vuoto al di sotto dei gradini, che è stato dunque sanato per mettere in sicurezza l’area ed evitare la superficie sprofondasse. E’ in corso anche l’ampliamento della pubblica illuminazione in via Pescarina, per il quale sarà chiesta all’Enel l’installazione di nuovi quadri elettrici, e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici per il rispetto delle prescrizioni anti covid-19.

Tra gli altri appunti venuti fuori dalla riunione, la tempistica per la conclusione dei lavori in salita castello (la seconda settimana di settembre) e il passaggio del Giro d’Italia, che interesserà una serie di strade provinciali comprese quelle sul territorio di Spoltore.