Spoltore Cinema sotto le stelle: il programma 2022

SPOLTORE – E’ stata presentata questa mattina (martedì 2 agosto 2022) la manifestazione Spoltore Cinema, rassegna cinematografica a cura del critico Davide Desiderio organizzata dall’associazione Comunicazione ed Immagine in collaborazione con l’amministrazione comunale di Spoltore. “Sono felice” ha ricordato il sindaco Chiara Trulli “di un’iniziativa che farà da collante tra tutti i borghi di Spoltore. Vogliamo portare cultura e spettacoli non solo nel Centro Storico, ma anche negli altri nostri bellissimi borghi”.

A parlare dell’iniziativa stamattina c’erano anche Davide Di Nisio, presidente dell’Associazione, gli assessori Roberta Rullo e Francesca Sborgia. “Siamo onorati” ha aggiunto Di Nisio “di collaborare con l’amministrazione di un comune che consideriamo un baluardo della cultura in Abruzzo”.

Desiderio ha invece sottolineato che “per la prima volta in tanti anni gioco in casa, considerato che abito a Villa Raspa di Spoltore”.

PROGRAMMA

In programma sette proiezioni all’aperto, tutte alle 21.00, di film scelti dalla direzione artistica con una serie di approfondimenti che saranno svelati di volta in volta: si inizia l’8 agosto con “Luca”, nella piazza della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Caprara; il 15 agosto “Belli Ciao” nella piazzetta davanti al parco di Villa Raspa; il 22 agosto “Encanto” nel piazzale Marino Di Resta a Santa Teresa; il 29 agosto “Corro da Te”, nello spazio antistante il centro polifunzionale di Villa Santa Maria; il 2 settembre “La Volpe e la Bambina”, nella piazza della Chiesa di San Giacomo a Cavaticchi; il 5 settembre “Ennio”, alla Casina nel Parco di Caprara, il 9 settembre L’Arminuta in piazza d’Albenzio a Spoltore capoluogo.

L’assessore Sborgia, che tra le sue deleghe ha quella all’istruzione, evidenzia l’importanza dell’appuntamento finale: “sarà una grande festa per tutta città, considerata la partecipazione al film di Carlotta De Leonardis, una nostra concittadina che abbiamo imparato a conoscere dai banchi della scuola primaria alle sue nuove vesti di attrice”.