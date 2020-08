Un sorriso agli ospiti della Casa di Riposo Sgaroni di Città Sant’Angelo

CITTÀ SANT’ANGELO – Nella giornata della solidarietà organizzata dall’associazione di volontariato della Guardia Civile Ambientale e in collaborazione con la casa di riposo questa mattina 3 agosto i volontari hanno accompagnato diversi ospiti in carrozzella alla Villa ex ospedale, offrendo a loro qualche ora di svago. I nonni hanno apprezzato questo gesto chiedendo di ripetere l’uscita visto che non possono uscire da soli.

Il programma è stato accolto e valorizzato dal Sindaco Dott. Matteo Perazzetti che ha ringraziato del gesto la Guardia Civile Ambientale presenziando personalmente. Particolari ringraziamenti sono stati dati anche dal responsabile della casa di riposo Dott. Anchini Ernesto e dal Vice direttore della cooperativa.