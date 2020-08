Come ripartire? Workshop a Teramo su come trovare strategia vincente

Eventi per imprenditori, amministratori delegati, manager e direttori generali in programma il prossimo 6 agosto al Blue Business Palace di Teramo e a cura di Armi Imprenditoriali business school

TERAMO – Giovedì 6 agosto, al Blue Business Palace di Mosciano Sant’Angelo, Teramo, si terrà “Come ripartire? Gli elementi essenziali di una strategia vincente”, workshop per imprenditori, amministratori delegati, manager e direttori generali. A cura di Armi Imprenditoriali business school, di Ismaele Capriotti (nella foto), l’evento avrà come tema principale la ripartenza dopo la pandemia da Covid-19, le tendenze del mercato e l’orientamento strategico che le aziende abruzzesi potranno adottare per affrontare l’autunno 2020 e il 2021.

Il workshop è gratuito, ma su prenotazione e si svolgerà nel rispetto delle regole anti-contagio: numero chiuso, registrazione dei partecipanti, distanziamento sociale e mascherina.

“Come ripartire? Gli elementi essenziali di una strategia vincente” è rivolto ad imprenditori di ogni categoria merceologica. Obiettivo è esaminare lo scenario attuale, in Abruzzo, in Italia e a livello internazionale e verificare quali interventi, strategici, gestionali, commerciali e di marketing possono contribuire alla crescita dell’impresa.

Ismaele Capriotti, direttore di Armi Imprenditoriali business school e ideatore dell’evento, spiega: “Nel corso del lockdown ho avuto modo di riflettere con molti colleghi e imprenditori abruzzesi. Ci siamo resi conto che nel territorio serve una riflessione sul post Covid. Credo sia importante confrontarsi, sul presente e sul futuro, e penso che in molti casi sarà utile affrontare un cambiamento in azienda. Se le vendite non aumentano, se il contesto macroeconomico e se il mercato locale è cambiato, serve un approccio nuovo da parte del management”.

COME PARTECIPARE

Il workshop gratuito “Come ripartire? Gli elementi essenziali di una strategia vincente” si terrà giovedì 6 agosto, al Blue Business Palace, in via Europa 23/25, Mosciano Sant’Angelo, Teramo, dalle 14.30 alle 18.30.

Per iscriversi: info@armimprenditoriali.com

https://bit.ly/evento-armi-6-agosto