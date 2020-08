Milan Dondur è il nuovo pivot dell’Amatori Basket 2020/2021

“Non vedo l’ora di arrivare e incontrare incontrare gli allenatori e i miei nuovi compagni di squadra per iniziare a lavorare sodo. Sarà una nuova sfida per me giocare in un club che ha tali ambizioni e sarà bella”

PESCARA – L’Amatori Pescara è lieta di annunciare l’ingaggio di Milan Dondur, pivot classe 1991 nell’ultima stagione in forza alla Libertas Altamura. Centro dotato di ottimo fisico, i suoi 204 cm lo rendono uno spauracchio nel pitturato per ogni avversario. Milan arriva all’Amatori dopo ben tre stagioni in Italia: ha infatti giocato nel Basket Bellizzi, nella Pallacanestro Salerno e nella Libertas Altamura facendo vedere, soprattutto nell’ultimo biennio in C Gold ed in un girone molto duro, tutte le sue enormi qualità.

Il giocatore serbo-croato (doppio passaporto per lui) ha dominato sotto le plance negli ultimi due massimi campionati di C Campania, prima di cambiare maglia e Regione.

Ma entriamo un po’ nel dettaglio della sua recente carriera.

Da matricola in Italia, nella stagione 2017/18, è stato il miglior marcatore del Basket Bellizzi, club che ha trascinato in semifinale playoff; nella stagione successiva, trasferitosi a Salerno, ha chiuso l’annata con una media di 16 punti e ben 11 rimbalzi a partita e quest’ultimo dato gli è valso il titolo di miglior rimbalzista dell’intero girone di appartenenza (anche con Salerno è costretto a fermarsi in semifinale, cedendo contro Agropoli). Nell’ultima stagione, sbarcato in Puglia ad Altamura (dove aveva come compagno l’altro nuovo biancorosso Giuseppe Pace), è stato protagonista della buona stagione della Libertas, interrotta sul più bello causa pandemia dopo aver staccato il pass per i playoff.

Prima dello sbarco in Italia, aveva giocato in Germania con la maglia di Cuxhaven, vincendo da protagonista la B tedesca e calamitando l’attenzione di tanti club.

Coach Matteo Di Iorio, assistente di coach Castorina, ci presenta così l’ultimo arrivato in casa Amatori: “Dondur è proprio il tipo di giocatore che stavamo cercando per lo slot di 5, ha tutte le caratteristiche che coach Castorina e noi dello staff avevamo individuato per il ruolo di centro. Forte fisicamente, è un duro e non ha paura dei contatti e per questo è molto abile a prendere posizione sotto canestro. Milan ci darà una dimensione interna importante ma è anche in grado di aprire il campo. Bravo nel gioco senza palla, è stato uno dei migliori rimbalzisti in assoluto in C Gold ed ha molte altre doti interessanti che il nostro pubblico imparerà a conoscere e ad apprezzare presto. Abbiamo fatto un’ottima scelta con lui”.

Per la buona riuscita dell’operazione che ha portato Dondur in biancorosso, si ringrazia l’Agenzia Talentsinaction nella persona del manager Andrea Capasso.

Milan Dondur conta i giorni e le ore ore che lo separano dall’inizio della sua avventura in maglia Amatori Pescara. E’ già carico come una molla e vuole fornire il suo determinante contributo per portare la squadra biancorossa il più in alto possibile.

“Sono molto contento ed entusiasta di giocare per l’Amatori, un club che vanta una grande una tradizione, che ha storia e che vuole vincere il campionato. Non vedo l’ora di arrivare e incontrare incontrare gli allenatori e i miei nuovi compagni di squadra per iniziare a lavorare sodo. Sarà una nuova sfida per me giocare in un club che ha tali ambizioni e sarà bella. Combatterò per giustificare le aspettative che le persone del club ripongono in me e per ripagare la la loro fiducia nei miei riguardi”, le sue prime parole da alfiere dell’Amatori.

“Sono il tipo di giocatore che vuole sempre vincere, esattamente come il mio amico Giussepe Pace con cui ho giocato insieme la scorsa stagione. Sono molto contento di ritrovarlo e di poter disputare insieme la prossima stagione. Combatteremo per raggiungere i nostri obiettivi. Credo e spero che tutti noi giocatori, lo staff tecnico e tutte le componenti del club, ovviamente anche con l’aiuto dei tifosi, faremo un buon lavoro”. Dopo l’esperienza tedesca, due anni in Campania e uno in Puglia arriva nella nostra Regione dalla porta principale per indossare la casacca Amatori: “Ho sentito parlare spesso di Pescara, mi è stata dipinta come una città bellissima come è bellissimo tutto l’Abruzzo. Spero di trascorrere una bella stagione a Pescara e posso già dire ai nostri tifosi di supportarci sempre durante il campionato. Li ripagheremo con tanta lotta e belle partite!.Forza Amatori!”.