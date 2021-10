Sorpreso a Chieti in possesso di arma impropria: denunciato

Il quarantaduenne aveva in auto un coltello a serramanico: ora rischia l’arresto da 6 mesi a 2 anni e una ammenda

CHIETI – Andava in giro per le vie di Chieti Scalo in auto, in compagnia di un 49enne, quando gli agenti della Squadra volante, impegnati in un servizio di controllo, lo hanno fermato. I militari, dopo aver sottoposto i due, di etnia rom, e la loro vettura, hanno trovato un coltello a serramanico con lama lunga 8 centimetri, poi sequestrato.

Così un uomo di 42 anni è stato denunciato per possesso ingiustificato di arma impropria e ora rischia l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 1000 a 10mila euro.