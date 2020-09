Sonic Latitudes Reloaded in concerto a Celano: ecco quando

In programma domenica prossima 6 settembre alle ore 21.30 in Piazza San Giovanni con ingresso libero

CELANO – Domenica 6 settembre 2020, alle ore 21.30, Celano jazz Convention presenta il concerto di Sonic Latitudes Reloaded, il gruppo jazz fondato dal pianista Marco Di Battista e dal chitarrista Franco Finucci e completato dalla ritmica formata da Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Roberto Desiderio alla batteria.

Il concerto si terrà a Celano, in Piazza San Giovanni, ed è ad ingresso libero.

Marco Di Battista e Franco Finucci, che con frequenza si esibiscono in formazione di duo, nell’occasione sono affiancati dalla ritmica, compatta ed affiatata, composta da Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Roberto Desiderio alla batteria. L’interplay tra i quattro musicisti sul palco è totale ed è estremamente coinvolgente per il pubblico. Il linguaggio della formazione è esemplare per coerenza e per maturità musicale. La solidità del quartetto proviene dalle numerose collaborazioni che di volta in volta hanno unito i musicisti: contesti diversi nei quali si è sviluppata l’intesa e la reciproca conoscenza musicale.

L’unione musicale che lega Marco Di Battista e Franco Finucci è stabile, duratura e orientata verso la ricerca. Oltre che il nome del gruppo, Sonic Latitudes è anche il titolo del disco che i due musicisti hanno registrato nel 2013. Nell’estate del 2016, Di Battista e Finucci, con la formazione Sonic Latitudes Nordic Experience, insieme alla ritmica formata da Arild Andersen e Paolo Vinaccia, nell’ambito di un breve tour nel centro Italia, si è esibito anche sul prestigioso palco della Casa del Jazz di Roma. Lo scorso anno, invece, il quartetto ha suonato nel cartellone di “Musei di Sera”, manifestazione organizzata dal CIDIM all’interno dei Musei Vaticani, e, nelle stagioni precedenti, in Turchia per “Suono Italiano” la rassegna realizzata sempre dal CIDIM con la collaborazione degli Istituti Italiani di Cultura all’Estero.

La terza edizione di Celano Jazz Convention si è svolta in linea con la situazione generale del nostro paese e dell’intero pianeta. Il direttore artistico Franco Finucci ha proposto le lezioni on line per la sessione estiva, in particolare con la masterclass tenuta dal sassofonista statunitense Jerry Bergonzi e eventi in presenza come, appunto, nel caso del concerto di Sonic Latitudes Reloaded: una strada per mantenere la continuità con il disegno avviato nel 2018 e per valorizzare il territorio attraverso la musica e la formazione, l’inclusione e l’accoglienza.