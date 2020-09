PESCARA – Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto, in esecuzione di provvedimento di cumulo di pene, emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’Aquila, M.D. 64enne di Pescara, per reati di abusi sessuali con minore, fatti avvenuti in Pescara fino a marzo 2000.

Pescara, abusi sessuali con minore: arrestato un 64enne ultima modifica: da