Abruzzo, slitta al 2 febbraio lo sportello per l’invecchiamento attivo

REGIONE – La Regione Abruzzo ha posticipato al 2 febbraio l’apertura dello sportello per la presentazione dei progetti dedicati all’invecchiamento attivo degli over 65, accogliendo le richieste degli enti del territorio e del Terzo Settore che necessitavano di più tempo per completare le proposte. La scadenza finale per l’invio dei progetti resta fissata all’8 febbraio, tramite la piattaforma regionale dedicata.

L’avviso, finanziato dal FSE+ 2021-2027, mette a disposizione 3,8 milioni di euro e prevede contributi tra 30 e 50 mila euro per iniziative della durata massima di 12 mesi, rivolte a enti del Terzo Settore, associazioni sportive e culturali, cooperative sociali e altre organizzazioni.

Le attività finanziabili riguardano quattro aree principali:

Sport e tempo libero (attività motorie, laboratori creativi, benessere psicofisico)

Volontariato e cittadinanza attiva (vicinato solidale, piccoli servizi di supporto)

Formazione e inclusione sociale (alfabetizzazione digitale, laboratori intergenerazionali, incontri culturali)

Sostegno psicologico (sportelli di ascolto, counseling, prevenzione dell’isolamento e delle truffe agli anziani)