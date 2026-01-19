Home » Attualità » Abruzzo avvia il PRRI Automotive con Anfia per la riconversione industriale
Avviata l’analisi del comparto Automotive per definire interventi mirati di riconversione, innovazione e riqualificazione industriale

da Marina Denegri
Tiziana Magnacca

REGIONE – La Regione Abruzzo avvia ufficialmente il percorso per il Piano di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) dedicato al settore Automotive, uno dei comparti più strategici dell’economia regionale. Nel pomeriggio, l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca ha incontrato i tecnici di Anfia, l’Associazione nazionale della filiera automobilistica incaricata di elaborare il piano tecnico necessario per avviare l’iter presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’Anfia, che rappresenta oltre 500 aziende italiane e internazionali del settore, ha avviato un tour nelle principali realtà produttive abruzzesi per raccogliere dati, esigenze e criticità utili alla definizione del PRRI. «La Regione vuole ascoltare tutti gli attori della filiera – spiega l’assessore Magnacca dalle grandi imprese alle associazioni di categoria, da Confindustria ai sindacati. Solo così potremo ottenere un quadro completo e aggiornato delle reali necessità del comparto Automotive, fondamentale per l’economia abruzzese».

Per questo motivo, l’assessorato ha inviato un questionario a tutte le aziende del settore, così da costruire una base informativa solida e aderente alla realtà produttiva regionale, punto di partenza indispensabile per la redazione dello studio tecnico da presentare al Ministero.

Un piano strategico per innovazione, formazione e riqualificazione industriale

«Lo studio dell’Anfia – precisa Magnaccanon sarà un semplice documento descrittivo, ma uno strumento operativo centrale nella richiesta di riconoscimento del PRRI». Il Piano, infatti, sostiene:

investimenti produttivi innovativi, anche con cofinanziamento regionale

riqualificazione delle aree industriali

formazione e aggiornamento del capitale umano

riconversione dei siti produttivi

interventi di recupero ambientale

efficientamento energetico delle strutture

Si tratta di un processo complesso che richiede un’analisi approfondita del contesto economico e industriale, condizione necessaria per ottenere il via libera governativo.

Un’opportunità strategica per il futuro dell’Automotive abruzzese

Il PRRI rappresenta uno strumento decisivo per accompagnare il settore Automotive nella transizione verso i nuovi scenari produttivi, sostenendo innovazione, competitività e sostenibilità. «Il nostro obiettivo – conclude Magnacca – è costruire un percorso concreto che rafforzi il comparto e garantisca sviluppo, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio».