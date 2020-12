Il sindaco di Teramo e altre autorità abruzzesi stamane dal Papa

STATO DELLA CITTA DEL VATICANO – Questa mattina il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto ha partecipato all’incontro con Papa Francesco, tenutosi nella Sala Clementina della Santa Sede, in Vaticano. Il Pontefice ha ricevuto le delegazioni che offrono il presepio e l’albero di natale in Piazza San Pietro. Quest’anno, come noto, nella piazza dello stato del Vaticano sarà in esposizione il presepe in ceramica della Scuola d’Arte di Castelli.

All’incontro con Papa Francesco, erano presenti le massime autorità regionali con il Vescovo, Mons. Lorenzo Leuzzi.

Il Sindaco di Teramo è intervenuto in qualità di Presidente regionale dell’ANCI ed ha voluto in tal senso porgere al Pontefice il saluto dei sindaci di tutta la regione e dell’intera comunità abruzzese. Nel suo diretto saluto a Papa Francesco, Gianguido D’Alberto ha chiesto la solidarietà e la vicinanza del Papa ad una terra colpita negli ultimi anni da eventi che l’hanno così duramente provata.

Il Papa, nel suo saluto ha detto: “Vi esprimo i miei auguri per una festa di Natale colma di speranza, e vi chiedo di portarli alle vostre famiglie e a tutti i vostri concittadini”.