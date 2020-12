Realtà virtuale e scuola, primo esperimento Agla al Marconi di Penne

L’Istituto ITC “G. Marconi” di Penne punta sul “Virtual Tour Immersivo” per l’orientamento scolastico ed affida alla società pescarese il primo esperimento nel campo in Abruzzo

PENNE – La Realtà Virtuale entra nel mondo scolastico: il primo esperimento di Virtual Tour Immersivo in Abruzzo prende vita in questi giorni presso l’Istituto ITG “G. Marconi” di Penne, grazie all’apporto di Agla, società all’avanguardia nel settore, con sede a Pescara.

Agla, specializzata nei settori della Realtà Virtuale ed Aumentata e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche altamente innovative, ha sempre investito, nell’ambito della sua mission aziendale, sull’aspetto etico e sulla centralità della persona e della cultura.

La diffusione del Covid ha colpito soprattutto il mondo della scuola, obbligandolo all’implementazione dell’insegnamento a distanza, ed evidenziando in maniera netta il gap di conoscenza tecnologica che intercorre tra il corpo docente e gli stessi studenti.

Alla base del divario concorrono diversi fattori, quali ad esempio quelli demografici, carenza di infrastrutture e formazione spesso non al passo con la rapida evoluzione degli scenari tecnologici e comunicazionali.

Così i vertici di Agla spiegano le ragioni per le quali hanno deciso, come azienda, di supportare il mondo scolastico:

“Agla ha voluto mettere a disposizione del mondo scolastico le proprie capacità progettuali e formative nei settori della Realtà Virtuale ed Immersiva, con l’obiettivo di favorire negli studenti lo sviluppo di abilità e competenze da rendere spendibili, già’ nell’immediato, in svariati ambiti lavorativi e professionali”.

La professoressa Angela Pizzi, Dirigente Scolastico dell’ITC “G. Marconi” di Penne, illustra così i motivi della scelta del Virtual Tour Immmersivo:

“Negli ultimi anni il nostro Istituto ha puntato forte sul digitale rinnovando e ridisegnando completamente le sue aule, i suoi laboratori, la sua azione didattica e la sua “vision”.

Grazie all’impegno del nostro animatore digitale, il prof. Renato Di Addario, e all’intero team dell’innovazione, il Marconi ha lavorato per formare i suoi studenti e i suoi docenti in chiave Industria 4.0 e, di conseguenza, non potevamo restare indifferenti al mondo della realtà virtuale, strutturando un progetto per i nostri alunni dei corsi AFM, CAT e Turismo, in modo da ampliare e completare le loro competenze, spendibili nel mondo del lavoro, e garantendo nello stesso tempo una presentazione il più completa possibile di ciò che il Marconi può offrire.

Il Virtual Tour Immersivo, in ottica Orientamento Scolastico, a differenza del classico video spot, permette al futuro studente e alla sua famiglia sia di “entrare” nella nostra scuola, passeggiando nei corridoi, visitando le nostre aule e i nostri laboratori, sia di assaporare una “pillola” di come lavoreranno se sceglieranno di entrare a far parte della nostra Famiglia … perché, come potrete ascoltare direttamente dalla mia voce nell’intervento in aula magna nel tour virtuale, il Marconi di Penne è una vera Famiglia, e concludo che, anche se il tema centrale di questa chiacchierata è il mondo virtuale, da noi è tutto meravigliosamente reale”.

Le Giornate di Orientamento Scolastico, di fondamentale importanza per le future scelte di vita scolastica dei ragazzi, rappresentano per Agla, tramite la realizzazione di “Immersive Virtours”, l’occasione di apportare il proprio know-how al mondo dell’istruzione, aprendo così la via alle forme più innovative di Comunicazione Avanzata.

In questa prospettiva Agla consente agli Istituti Scolastici, nel caso specifico l’ITC “G. Marconi” di Penne, di dotarsi di una infrastruttura ipertecnologica, prospettica ed altamente innovativa, rendendo fruibile la condivisione delle conoscenze didattiche in forma immersiva, coinvolgente, multisensoriale ed esperenziale, e mettendo nello stesso tempo a disposizione del Sistema d’Istruzione gli strumenti per migliorare i processi di apprendimento, allineando il più possibile le esigenze didattiche con le forme di comunicazione proprie delle ultime generazioni.

Nella visione di Agla e dei suoi fondatori la realizzazione degli “Immersive Virtours” rappresenta non certo il punto di arrivo, ma solo la base di partenza per un progetto molto più ampio che, attraversando svariati ambiti settoriali, consentirà la digitalizzazione ed interconnessione dei territori e delle attività in una forma tecnologico-comunicativa molto spinta ed avanzata, permettendone così la valorizzazione a livello globale.