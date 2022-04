Silvi Marina, erosione della costa: a rischio cinque stabilimenti

Lanciato l’allarme da Cna Balneatori: “Servono subito interventi-tampone di ripascimento sulla spiaggia”

SILVI MARINA – E’ S.o.S. erosione per un ampio tratto della costa abruzzese, nel comune di Silvi Marina: il tutto a poche settimane dall’avvio della stagione balneare. A lanciare l’allarme, con un invito congiunto rivolto alla Regione, al Comune ed a tutti gli altri soggetti istituzionale che abbiano un ruolo nella vicenda è CNA Balneatori: occorre guardare all’emergenza con un occhio puntato sul calendario, insomma.

«Sul tratto di arenile antistante gli stabilimenti “Il Lido”, “Il Puntino”, “Forza 7”, “La Darsena” e il Circolo Nautico la situazione è drammatica, come le immagini documentano oltre ogni possibile commento» spiega Carlo Costantini, dirigente dell’associazione. Il quadro descritto spinge a sollecitare una risposta istituzionale rapida ed efficace: «In attesa che si concludano i lavori e le opere di difesa della costa, chiediamo subito una soluzione-tampone per affrontare l’imminente stagione balneare. Al momento, questo tratto di costa è soggetto a una fortissima erosione: si vede l’acqua salire sul lido, e con l’abbassamento del livello della spiaggia l’acqua arriva addirittura a lambire le strutture. Così non si può certo andare avanti». «E’ evidente la necessità di trovare con urgenza una soluzione – conclude Costantini – come un intervento di ripascimento, proprio per dare la possibilità di affrontare la stagione ormai alle porte. In caso contrario, come evidenziano i concessionari, c’è il rischio che siano costretti a non poterla avviare proprio l’attività».