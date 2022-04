Trofeo Kemipol 2022 a Scerne di Pineto: ecco quando

SCERNE DI PINETO – Con il ritiro della nazionale italiana di paraciclismo agli sgoccioli a Francavilla al Mare, il Trofeo Kemipol si appresta a polarizzare l’attenzione domenica 3 aprile a Scerne di Pineto con i ragazzi della categoria esordienti primo e secondo anno, alle prese con le prime gare della nuova stagione su strada.

Il percorso riservato agli esordienti (ritrovo a partire dalle 7:30 presso la Sede della GLS) è articolato in un circuito di 5 chilometri da ripetere cinque volte con partenza unica (alle 9:30) tra la zona industriale di Scerne di Pineto e Torre San Rocco con una leggera ascesa al 2% di pendenza.

Collocandosi prima del Trofeo GLS-GS allievi a cura del Team Go Fast, il Trofeo Kemipol è un appuntamento al quale tanti esordienti non vogliono mancare per dare il meglio di loro stessi, per divertirsi ed inseguire i sogni, come è nello spirito delle manifestazioni organizzate da Pierpaolo Addesi con la sua Addesi Cycling che si avvale del main sponsor Kemipol e degli altri partner Emidio ed Alfredo De Florentiis, Kemipol, Kemiclean, Snack Pata, Ivar, Freebike, Selmec e Sterilgarda, più la collaborazione sinergica con le società ciclistiche Sea Hub e Team Go Fast.