SGT, colonia marina e soggiorno montano per bambini

L’Amministrazione comunale di San Giovanni Teatino organizza, anche quest’anno, vacanze per i bambini che frequentano le scuole del territorio

SAN GIOVANNI TEATINO – L’Amministrazione Marinucci, sempre molto vicina ai propri cittadini, organizza anche per l’estate 2019 la “Colonia Marina” ed il “Soggiorno Estivo Montano“. “Prenderci cura dei nostri bambini – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – è un piacere e un onore: i più giovani sono un tesoro inestimabile che va non solo valorizzato ma curato anche con questo tipo di iniziative”.

Il “Soggiorno estivo montano a Roccaraso” è riservato agli alunni di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Offrirà un’indimenticabile vacanza di 6 giorni, da martedì 16 a domenica 21 luglio 2019 a Roccaraso. I bambini per essere ammessi, da un minimo di 15 e fino ad un massimo di 40, devono essere frequentare una delle scuole del territorio comunale.

“I nostri piccoli – spiega l’assessore Ezio Chiacchiaretta – soggiorneranno in una struttura qualificata a pensione completa e merenda, con menu personalizzati in caso di allergie e intolleranze. Un simpatico staff li guiderà in molteplici attività ricreative, gite-escursioni ed emozionanti avventure”.

Le iscrizioni vanno presentate presso l’ufficio Servizi Sociali e Scolastici Tre le quote di partecipazione, in base al reddito ISEE, di 80, 130 e 150 euro.

“L’obiettivo del soggiorno montano è di favorire lo spirito di gruppo – aggiunge Chiacchiaretta – attraverso esperienze conoscitive, sensibilizzazione al concetto di biodiversità e di salvaguardia dell’ambiente”.

La “Colonia marina” si svolgerà a Francavilla al Mare da lunedì 17 giugno a sabato 29 giugno 2019, con cadenza quotidiana ad esclusione di domenica 23 giugno 2019. I bambini per essere ammessi, (da un minimo di 40 fino ad un massimo di 100, pari alla capienza degli autobus) devono essere residenti nel comune di San Giovanni Teatino oppure, se non residenti, frequentare una delle scuole del territorio. Inoltre bisogna presentare il certificato medico attestante l’idoneità fisica del bambino a partecipare ad una colonia marina di 12 giorni e la ricevuta del versamento quale quota di partecipazione alla spesa di 75 euro.

INFO E NUMERI UTILI

Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune www.comunesgt.gov.it. info: 085.44446235-085.44446205.