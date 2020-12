Importante riconoscimento per Sevel e ITS Meccanica: ecco quale

Si tratta del “Premio di Eccellenza Duale 2020”, vinto per il progetto “Working on new generation’ development”

LANCIANO – Lo stabilimento Sevel di Atessa e l’ITS Sistema Meccanica di Lanciano hanno vinto il “PREMIO DI ECCELLENZA DUALE 2020” indetto dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). E’ stato premiato, nella categoria “ITS”, come il miglior progetto italiano di integrazione fra Aziende e Scuola finalizzato all’inserimento dei talenti nel mondo del lavoro. Al concorso, suddiviso in tre categorie (oltre “ITS”, le altre erano “Alternanza Scuola-Lavoro” e “Apprendistato I Livello”), hanno partecipato 50 progetti di formazione basati sulla collaborazione tra aziende ed enti formativi, per un totale di oltre 600 studenti coinvolti in 15 regioni italiane.

Il concorso era rivolto alle aziende impegnate nella realizzazione di progetti di formazione duale in Italia, cioè progetti dove gli studenti svolgono attività formative in aula e in azienda. L’importante riconoscimento è stato consegnato al responsabile delle risorse umane della Sevel, Antonio Viggiano, il 9 dicembre 2020 in una cerimonia on-line alla presenza dell’Ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling, del Consigliere Delegato della CCIAA Italo-Germanica Jörg Buck, del Vice Presidente di Confindustria Giovanni Brugnoli e della rappresentante del MIUR Antonietta Zancan.

Il progetto selezionato, chiamato “Working on new generation’ development”, è stato avviato nel 2018 grazie ad una collaborazione virtuosa con l’ITS e prevede la realizzazione annuale di un corso dedicato alla formazione di “Manutentori 4.0” in linea con le esigenze più avanzate dell’azienda.

In particolare, il progetto prevede 1800 ore di training così distribuite: 1000 ore di formazione (aula e simulazione) e 800 ore di Project Work all’interno delle tre Unità Operative (lastratura, verniciatura e montaggio). Le ore di formazione sono erogate sia dall’ITS e sia all’interno della Sevel Academy, un centro di formazione di altissima eccellenza, che ha permesso di alternare equamente la formazione d’aula con la simulazione.

La Sevel ha messo a disposizione i migliori tecnici specialisti per investire sulla formazione dei giovani diplomati del territorio abruzzese e il fatto che nel 2019 oltre il 60% dei partecipanti alla formazione siano stati assunti direttamente dall’azienda è la dimostrazione degli importanti risultati raggiunti.

“Il premio di eccellenza duale – ha commentato Antonio Viggiano – rappresenta per noi il giusto coronamento di un percorso di successo avviato da oltre tre anni con l’ITS Sistema Meccanica di Lanciano. Contribuire allo sviluppo professionale dei talenti e alla crescita socio-economica del nostro territorio è lo spirito che anima la nostra azienda. Valori, questi, che ci guidano e che ci permetteranno di consolidare la nostra leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri”.

“Siamo molto orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento, ha dichiarato Gilberto Candeloro Presidente dell’ITS Sistema Meccanica, poiché va a coronare una partnership vincente tra un organismo formativo ed una grande azienda e ringrazio Sevel e tutta l’Academy per la passione e l’impegno che mettono per offrire opportunità e qualità ai giovani tecnici del territorio; da oggi questa iniziativa rappresenta una buona prassi per le aziende non solo per gli aspetti tecnico-operativi, ma anche per l’impegno in responsabilità sociale”.

Il Premio di Eccellenza Duale, arrivato alla terza edizione, è realizzato con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e del German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET), è coordinato dalla AHK Italien, in collaborazione con i principali partner della cooperazione bilaterale italo-tedesca.

In particolare, l’edizione 2020 si è svolta con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e dell’Ambasciata d’Italia a Berlino e in partnership con il Ministero dell’Istruzione (MI), l’Istituto Federale per la Formazione Professionale (BIBB), ANPAL, Unimpiego Confindustria, Unioncamere, Assolombarda-STEAMiamoci e l’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia.