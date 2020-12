ALANNO – “Da comunicazione riservata da parte dei Medici della ASL di Pescara si evidenzia che oggi abbiamo 3 nuovi contagi e fortunatamente diversi concittadini guariti, a tal punto i positivi risultano essere soltanto 9. L’emergenza sanitaria non volge ancora a termine anche in considerazione dei provvedimento del Governo intrapresi in questi ultimi giorni; il passaggio dell’Abruzzo in zona arancione non vuol dire che il pericolo di contagio sia superato” lo riferisce il sindaco Alanno, Oscar Pezzi che prosegue nel messaggio.

“Tutti i contagiati sono in isolamento domiciliare e/o in ospedale e seguiti attivamente dai medici del Servizio Sanitario Nazionale. I competenti responsabili della ASL sono impegnati ad effettuare tutti i tracciamenti dei contagiati per ricostruire i loro contatti e porli in isolamento e/o sorveglianza attiva unitamente ai diretti familiari in attesa di ulteriori accertamenti.

Sì attendono eventuali comunicazioni dai medici della ASL per i dovuti provvedimenti che potrebbero rendersi necessari. Nel frattempo invito la cittadinanza alla tranquillità, ad attenersi sempre e solo alle comunicazioni ufficiali e a rispettare sempre e scrupolosamente i decreti vigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute.

Rinnovo instancabilmente l’invito a tutti i cittadini a prestare la massima attenzione sia nei luoghi pubblici che nei luoghi di lavoro, ma anche in ambiente famigliare, rispettando sempre la distanza interpersonale di un metro e di usare sempre la mascherina quando si è a contatto con altre persone. Non abbassiamo la guardia! Rispettiamo sempre e scrupolosamente tutte le misure di prevenzione”.