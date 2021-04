Serie C, Teramo – Turris 2-1: highlights, sintesi e tabellino

I biancorossi tornano al successo: decide a tre minuto dalla fine il colpo di testa di Bombagi. Domenica trasferta sul campo della Cavese

TERAMO – Il Teramo torna alla vittoria contro la Turris. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale l’occasione migliore era comunque capitata sui piedi di Costa Ferreira dopo un ottimo spunto di Di Francesco, accade tutto nella ripresa al “Bonolis”: prima è Costa Ferreira a siglare il sesto centro stagionale con un diagonale, quindi i biancorossi continuano a spingere sprecando chance interessanti con Bombagi, Santoro e Costa. Il pari di Alma rappresentava una doccia fredda, ma il guizzo decisivo, è firmato da Bombagi di testa a tre minuti dalla fine, a regalarci una serena Pasqua. Ma vediamo nel dettaglio come é andata.

Highlights della partita

Cronaca della partita

La prima occasione é del Teramo al 7′: cross di Lasik sul primo palo, Pinzauti non riesce a correggere in rete davanti al portiere. Al 17’conclusione alta dalla lunga distanza di D’Ignazio. Al 28′ volata di Di Francesco che entra in area e serve all’altezza del dischetto Costa Ferreira, ma il portoghese spreca il rigore in movimento calciando alto. Al 38′ gran botta dentro l’area di Di Francesco che carambola sul petto di Esempio finendo in angolo. Tre minuti dopo l’angolo di Giannone mette i brividi a Lewandowski con la palla che sfiora l’incrocio. A due minuti dalla fine della prima frazione di gioco tiro di Santoro dentro l’area, proteste veementi dello stesso centrocampista per un presunto un tocco di mano di un difensore corallino, ma l’arbitro lascia correre. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Al 6’della ripresa Turris vicinissima al vantaggio con il destro a fil di palo di Romano. Un minuto dopo arriva il gol di Costa Ferreira: azione di ripartenza dei biancorossi che trovano sguarnita la difesa ospite con Bombagi che serve il portoghese che di fronte ad Abagnale lo supera con un perfetto diagonale. Reazione del Teramo: al 10′ Fendente da fuori area di Bombagi, la palla sfiora la trasversale. Al 17’rasoterra di Santoro che sfiora il palo. Al 19′ traversone di Santoro per l’esterno di Costa Ferreira largo non di molto. Al 33′ pareggia la Turris con Alma sotto porta. A tre minuti dalla fine illpo di testa di Bombagi decide l’incontro.

Le dichiarazioni di Paci nel dopo-gara

Nel post-gara, nella sala stampa del “Bonolis”, questo il pensiero di mister Paci dopo il ritorno al successo contro la Turris: «Ho sempre creduto di poter vincere la partita, anche sull’1-1, ero sereno e lo dico onestamente perchè ho visto il fuoco dentro ai miei ragazzi. Oggi tornavo ad avere a disposizione elementi importanti e così è più semplice per tutti gli allenatori. Le scelte odierne sono state dettate anche dall’avversario: loro pressavano molto alti ed io avevo bisogno di un giocatore come Di Francesco che attaccasse gli spazi. Avevamo di fronte un’ottima compagine, davvero ben allenata da un tecnico di spessore: l’abbiamo interpretata bene e siamo stati bravi ad ottenere i tre punti. In questa settimana siamo stati pesantemente criticati ed io sono molto orgoglioso del gruppo e dello spessore umano: non c’era miglior maniera che rispondere sul campo e tutti dovrebbero essere fieri di come questi calciatori lottano per questi colori. Non è mai facile vincere, il successo è tutto dei ragazzi che hanno lottato come matti per conquistare questi tre punti. E’ difficile capire che si debba remare tutti dalla stessa parte per ottenere un risultato importante, per questo dovremo trovare forza nel nostro interno per concludere nel modo migliore questa stagione».

Il tabellino

TERAMO: Arrigoni A., Bombagi F., Diakite S., Di Francesco D. (dal 20′ st Birligea D.), Ferreira P. (dal 41′ st Mungo D.), Lasik R., Lewandowski M. (P), Piacentini M., Pinzauti L. (dal 37′ st Kyeremateng N.), Santoro S., Tentardini A.. A disposizione: Bellucci N., Birligea D., Cappa R., D’Egidio A. (P), Gerbi E., Ilari C., Kyeremateng N., Lombardi L., Mungo D., Trasciani D., Viero F., Vitturini D.

TURRIS: Abagnale A. (P), Da Dalt F. (dal 19′ st Ferretti J.), D’Ignazio L., Esempio S., Franco D. (dal 40′ st Brandi N.), Giannone L. (dal 31′ st Boiciuc A.), Longo F. (dal 32′ st Signorelli F.), Lorenzini F., Loreto C., Romano A. (dal 20′ st Alma G.), Tascone S.. A disposizione: Alma G., Boiciuc A., Brandi N., Di Nunzio F., Ferretti J., Lame M., Lonoce F. (P), Persano M., Rainone P., Salazaro O., Signorelli F., Ventola D.

Reti: al 7′ st Ferreira P. (Teramo), al 42′ st Bombagi F. (Teramo) al 33′ st Alma G. (Turris).

Ammonizioni: al 23′ st Santoro S. (Teramo), al 39′ st Tentardini A. (Teramo) al 36′ pt Franco D. (Turris), al 45′ st D’Ignazio L. (Turris), al 45′ st Lorenzini F. (Turris).