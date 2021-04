Inizio settimana con tempo prevalentemente variabile. Minime e massime nelle quattro province dal 5 al 7 aprile 2021

REGIONE – La Pasquetta trascorrerà soleggiata con minime basse ma massime in lieve temporanea ripresa. Tra martedì e mercoledì però una nuova avvezione di aria molto fredda potrebbe determinare il ritorno di neve a quote collinari sulle aree dell’entroterra;. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 5, 6 e 7 aprile 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 5 aprile

Bel tempo prevalente per questo lunedì dell’Angelo seppur con un aumento delle nubi dalla sera e con qualche spunto instabile. Temperature minime in calo, massime in lieve ripresa. Mare da mosso a poco mosso.

Martedì 6 aprile



Giunge rapidamente una nuova corrente di aria fredda responsabile di spiccata instabilità atmosferica e soprattutto di un ulteriore netto calo termico. Venti forti o tesi settentrionali. Mare mosso o molto mosso.

Mercoledì 7 aprile

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 900 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (5, 6 e 7 aprile)

PESCARA

LUN – min 6° max 14°

MAR – min 8° max 15°

MER – min 6° max 9°

CHIETI

LUN – min 1° max 15°

MAR – min 3° max 16°

MER – min 2° max 7°

TERAMO

LUN – min 1° max 14°

MAR – min 2° max 10°

MER – min 1° max 7°

L’AQUILA

LUN – min 0° max 12°

MAR – min 6° max 20°

MER – min 0° max 6°

