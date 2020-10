Serie C, Paganese – Teramo: Galipò sarà l’arbitro del match

TERAMO – Sabato prossimo, 31 ottobre alle ore 15 torna in campo il Teramo che affronterà la Paganese in trasferta. Il match sarà diretto dall’arbitro Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Riccardo Pintaudi di Pesaro e Mattia Politi di Lecce, quarto uomo il sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Nessun risultano precedenti con i colori biancorossi. La squadra nello scorso turno contro la Juve Stabia ha rimediato solo un secondo giallo con Ilari e pertanto non avrà squalificati.

Come si sta preparando la squadra alla prossima partita? La settimana è ripresa con la classica mattutina del lunedì allo stadio “Bonolis” con recupero attivo con foam roller, mobilità articolare e allunghi per chi è sceso in campo nel match vinto con la Juve Stabia; possessi palla in spazi stretti, partite ad alta intensità e potenza aerobica con palla per chi non ha partecipato all’incontro con le vespe. Dopo la giornata di riposo di martedì la squadra ha effettuato una seduta ieri mattina e oggi attesa alle 15 quindi la rifinitura del venerdì alle 10 prima della partenza.

CAMPIONATI GIOVANILI SOSPESI FINO AL 24 NOVEMBRE

Alla luce del più recente Dpcm del 24 ottobre il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ha disposto la sospensione delle gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Primavera 3 “Dante Berretti”, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti.