Coppa Italia, Pescara sconfitto 3-1 a Parma: doppietta per Karamoh

Padroni di casa eliminati dalla competizione ma mister Oddo soddisfatto per la prova della sua squadra si è detto fiducioso per il proseguo del campionato

PARMA – Il Pescara è stato sconfitto ieri pomeriggio 3-1 al Tardini di Parma e lascia la Coppa Italia 2020/2021. Dopo la vittoria conseguita ai rigori contro il Notaresco i biancazzurri hanno affrontato i ducali in gara secca. Mattatore del match è stato Karamoh che nel primo tempo ha realizzato una doppietta. Già dopo appena 4 minuti l’attaccante di colore aveva offerto un buon assist per Adorante ma il suo colpo di testa è stato respinto da Alasta. Quindi dopo il tentativo al 12mo di Capone con un destro a giro alto arriva al 26′ il vantaggio frutto di un passaggio filtrante di Sohm per Karamoh che supera con un pallonetto delizioso il portiere in uscita. I padroni di casa dopo il gol iniziano a prendere il controllo del match e al 43′ trovano il raddoppio: ottima palla lavorata a centroarea da Nicolussi Caviglia e sponda per Karamoh freddo a colpire con forza verso la rete avversaria. Nella ripresa Oddo prova a cambiare qualcosa inserendo subito Bocic e Diambo, proprio quest’ultimo ha una chance di testa al 15′ ma non spaventa Colombi. Al 24′ un destro a giro di Adorante chiude virtualmente il match. Quindi tre occasioni per i padroni di casa e prima Nzita sulla linea di porta quindi due interventi di Alastra evitano un passivo più pesante. In pieno recupero il Delfino trova la rete della bandiera con Nzita che su cross di Guth trova il tocco vincente per il 3-1 finale.

In virtù di questo risultato la squadra di Liverani incontrerà il Cosenza nel prossimo turno di Coppa Italia. A fine partita Oddo ha apprezzato lo spirito del gruppo che ha mostrato maggiore solidità contro un avversario più quotato. Tra i punti dove lavorare quello delle distanze tra reparti. Intanto dalla risonanza magnetica risulta circa un mese di stop per Drudi mentre vicino al recupero Ceter. Sul cammino del Delfino in campionato ci saranno Lecce, Cittadella e SPAL.

TABELLINO

PARMA (4-3-1-2): Colombi; Iacoponi, Balogh, Gagliolo (26’ s.t. Valenti), Ricci; Nicolussi Caviglia (35’ s.t. Artistico), Hernani (26’ s.t. Dezi), Sohm; Cyprien (16’ s.t. Scozzarella); Karamoh (16’ s.t. Sprocati), Adorante. All. Liverani

PESCARA (3-4-2-1): Alastra; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Nzita, Busellato (19’ s.t. Fernandes), Valdifiori (1’s.t. Diambo), Balzano (35’ s.t. Di Grazia); Capone (27’ s.t. Ventola), Galano (1’ s.t. Bocic); Belloni. All. Oddo

Arbitro: Simone Sozza

Reti: 26’ p.t. e 42’ p.t. Karamoh (PA), 24’ s.t. Adorante (PA), 45’ s.t. Nzita (PE)