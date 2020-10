Serie C, Teramo – Juve Stabia 1-0: highlights partita [VIDEO]

Finisce 1-0 allo stadio Bonolis. Decide una rete messa a segno da Arrigoni all’inizio della ripresa. Sabato trasferta in casa della Paganese

TERAMO – Allo Stadio Bonolis finisce 1-0 tra Teramo e Juve Stabia. Per i biancorossi si tratta del terzo successo consecutivo, che consente loro di conservare il secondo posto in classifica. Calcio di avvio rinviato alle ore 18.30 dopo i due casi positivi riscontrati la mattina fra la squadra abruzzese e poi risolti con i successivi tamponi risultati negativi. Primo tempo equilibrato, con due occasioni per il Teramo -di Cappa e Arrigoni- e una di Romero per la compagine campana. A inizio ripresa il gol di Arrigoni dai 30 metri che decide l’incontro. Inutili i tentativi di pareggiare degi avversari. Prossimo impegno sabato 1 novembre sul campo della Paganese.

Così l’allenatore Paci a fine match: «É stata una partita difficile, anche se a Bari abbiamo sofferto maggiormente. Il loro è stato un atteggiamento attendista che non ha facilitato il nostro sviluppo di gioco, ma abbiamo incontrato una squadra forte, in una partita con molti ostacoli. La standing ovation del pubblico? Il merito è tutto dei ragazzi, ci stanno mettendo l’anima, si aiutano l’un l’altro, la scena è per loro. Se oggi sono andato sotto ai Distinti è perchè, purtroppo, per un po’ non vedremo la nostra gente al “Bonolis” e mi spiace moltissimo. Al gol di Arrigoni ho sentito un boato, posso solo immaginare questo stadio cosa potrebbe darci in futuro nel caso fosse pieno. Anche se ci saranno momenti difficili, sono sicuro che questa squadra lotterà, credono in questo tipo di calcio aggressivo, in cui si esce con la maglia sudata. Non so per quali obiettivi, ma lotteremo sempre, questo è certo. Questa squadra sta dimostrando di avere carattere, di non cercare mai alibi, con l’umiltà giusta si può solo migliorare e noi possiamo e dobbiamo farlo. Cappa? Ha giocato perchè meritava quest’opportunità. Siamo partiti con quattro under, abbiamo concluso con cinque (nessuno nelle fila avversarie) e questo fa piacere a tutti, non solo alla società. Mungo? Era partito non bene, vuole sempre determinare con le sue giocate, ma quando ha cercato la semplicità ha trovato le sue giocate che hanno fatto la differenza, anche se esulto solo quando si vince un contrasto».

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Lasik, Diakite, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Mungo (37′ st Viero), Cappa (19′ st Di Francesco), Ilari; Pinzauti (43′ st Bunino). A disposizione. Valentini, Trasciani, Di Francesco, Birligea, Di Matteo, Viero, Bunino, Iotti, Gerbi. Allenatore: Paci.

Juve Stabia (3-4-3): Tomei; Codromaz, Troest, Allievi; Garattoni, Berardocco (1′ st Bovo), Vallocchia (17′ st Scaccabarozzi), Rizzo (17′ st Orlando); Mastalli, Romero, Bubas (17′ st Fantacci). A disposizione: Lazzari, Maresca, Scaccabarozzi, Orlando, Mulè, Bovo, Volpicelli, Fantacci. Allenatore: Padalino.

Arbitro: Pashuku della sezione di Albano Laziale.

Reti: al 4′ st Arrigoni

Ammonizioni: Ilari, Berardocco, Garattoni.