“Sentiero del Sale” e noleggio E-Bike a Città Sant’Angelo

CITTÁ SANT’ANGELO – Ieri mattina, nel Teatro Comunale di Città Sant’Angelo, sono stati presentati ufficialmente il “Sentiero del Sale” e il punto noleggio delle E-Bike. Due nuovi servizi per il turista e per la comunità che faranno da volano all’economia angolana. Alla presenza del Sindaco, Matteo Perazzetti, del Consigliere Regionale, Vincenzo D’Incecco, del Consigliere Comunale, Antonio Romano, del Direttore di Città Slow, Pier Giorgio Oliveti, i due registi del Sentiero del sale, Moreno Agnellini e Alberto Cortese, hanno sviscerato i vari percorsi che il turista potrà effettuare o con la propria bicicletta o noleggiando un E-Bike nel centro storico di Città Sant’Angelo.

Il sentiero del sale, è suddiviso in diversi percorsi che abbracciano tutti i 62kmquadrati dell’area comunale, per un totale di 70 km di sentieri. Un bel giro che passa per le campagne angolane intersecandosi con le varie attività presenti nel tragitto come, ad esempio, agriturismi e cantine.

A fare da padrone, però, è il meraviglioso paesaggio che avvolge i vari percorsi. Sempre nella mattinata, è stata inaugurata la postazione di noleggio delle E-Bike. Ci si potrà recare all’ingresso del Giardino Comunale del centro storico di Città Sant’Angelo a fianco dell’Infopoint, scegliere la bicicletta e noleggiarla per tutto il tempo necessario. Il servizio di noleggio, gestito dalla società “QuattroG srls”, sarà attivo da martedì prossimo e durerà fino al termine dell’estate.