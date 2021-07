TERAMO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica che Alessio Ferretti è un nuovo giocatore biancorosso. Cresciuto nel florido vivaio del Gymnasium Atri, il giocatore ha presto conosciuto l’Hatria Team in prima squadra. Poi un prestito pluriennale all’Acqua&Sapone, dove ha continuato a farsi apprezzare prima di rientrare in terra ducale, dove ha militato nelle ultime stagioni in C1. La società ed il DG Giancarlo Marinari ringraziano sentitamente l’Hatria Team per la disponibilità, dando sempre più risalto ad una collaborazione esterna sempre più proficua e con rapporti sempre più solidi con il sodalizio del Presidente D’Eusebio.

Alessio Ferretti è un nuovo giocatore della Lisciani Teramo C5 ultima modifica: da