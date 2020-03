Senso unico alternato sul ponte ad arco di Castelli, provinciale 37

TERAMO – Con apposta ordinanza è stato disposto il senso unico alternato sul ponte ad arco di Castelli dove è stato segnalato un principio avallamento. Si tratta di una rilevazione visiva che dovrà essere suffragata da un sopralluogo tecnico già in programma per domani alle ore 10.

Il ponte, a mattoni e ad arco, è già stato proposto a finanziamento per il settimo stralcio Anas (Fondi sisma): “Si tratta di un ponte attenzionato che ha certamente bisogno di un intervento di consolidamento – chiarisce Gennarino Di Lorenzo – dopo il sopralluogo capiremo se, in attesa del finanziamento Anas, dobbiamo intervenire con dei lavori di messa in sicurezza in somma urgenza. I nostri tecnici avevano già compiuto un sopralluogo qualche settimana fa e in quella circostanza non erano state rilevate criticità contingenti”.

La struttura si trova sulla provinciale 37 e costituisce una delle “porte” di accesso alla cittadina; l’altra, alternativa, è costituita dalla provinciale 37/a dalla frazione Villa Rossi.