Nuova guida per la Sezione Sanità di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico

PESCARA– È Giovanni Scurti, Presidente di Residenza Il Giardino S.p.A., il nuovo Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico per il prossimo quadriennio.

Al suo fianco è stato eletto Vicepresidente Antonio Monteferrante, amministratore di Monteferrante S.r.l..

L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio della Sezione, composto da: Mauro Menzietti – Istituto Acustico Centro Controllo Sordità S.r.l., Nicolò Costantino – Is.En.Co S.r.l., Giovanna D’Innocenzo – Fisioter S.r.l., Carlo Pagliaricci – AGA.PE Assisted Living S.r.l., Ivo Pagliari – Synergo S.r.l., Antonio Zancocchia – Zanbiotech S.r.l..

La Sezione Sanità rappresenta oggi 18 imprese associate, che occupano complessivamente oltre 1.100 dipendenti, attive nella gestione di strutture sanitarie e sociosanitarie – residenze assistenziali e sanitarie, case di cura, centri di riabilitazione, poliambulatori – oltre che nella produzione e commercializzazione di dispositivi medicali, nella diagnostica, nei servizi di consulenza e nell’ingegneria clinica. Un sistema imprenditoriale che costituisce un pilastro dell’offerta sanitaria territoriale, contribuendo quotidianamente alla qualità dell’assistenza, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di nuovi modelli organizzativi orientati alla presa in carico della persona.

Le attività della Sezione negli ultimi tre anni

Nel corso dell’ultimo triennio la Sezione Sanità ha svolto un’intensa attività di rappresentanza istituzionale, affermandosi come interlocutore qualificato della Regione Abruzzo sui principali temi riguardanti il sistema socio-sanitario regionale.

L’impegno si è concentrato in particolare sulla revisione delle tariffe delle Residenze Assistenziali (RA) e delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), questione strategica per garantire la sostenibilità economica delle strutture e la qualità dei servizi ai cittadini. La Sezione ha partecipato ai lavori del tavolo tecnico istituito dalla Regione Abruzzo con la DGR n. 289/2023, promuovendo un confronto costante con l’Agenzia Sanitaria Regionale e costruendo un’azione condivisa con le principali organizzazioni rappresentative del settore.

A supporto del percorso è stata inoltre commissionata una perizia tecnica specialistica finalizzata a definire in modo oggettivo il fabbisogno economico delle strutture e a fornire solide basi tecnico-scientifiche al confronto istituzionale.

Tra le principali attività svolte figurano la partecipazione ai gruppi tecnici per la revisione tariffaria, la predisposizione di osservazioni e documenti di approfondimento, la richiesta di riattivazione del tavolo tecnico per superare tariffe ferme da oltre vent’anni e, nel 2026, la sollecitazione alla conclusione dell’iter istruttorio per arrivare all’adozione del nuovo provvedimento regionale.

Accanto all’attività di rappresentanza, la Sezione ha promosso momenti di approfondimento e confronto sui grandi temi dell’evoluzione del sistema sanitario. Tra questi, il convegno “Le Sfide della Longevità in Abruzzo: Scienza, Impresa e Nuovi Paradigmi di Salute”, che ha riunito istituzioni, mondo scientifico, imprese e operatori sanitari per riflettere sulle trasformazioni demografiche e sulle nuove prospettive organizzative necessarie ad affrontare l’invecchiamento della popolazione.

Le dichiarazioni

Giovanni Scurti, neo Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha dichiarato: “Tra le priorità che abbiamo individuato e su cui lavorare insieme nei prossimi anni, ci sono il rafforzamento delle competenze professionali, lo sviluppo della telemedicina, l’applicazione dell’intelligenza artificiale ai percorsi di cura, la sicurezza dei dati sanitari e la modernizzazione delle strutture, elementi che consideriamo determinanti per costruire un sistema sanitario sempre più efficiente, sostenibile e vicino ai bisogni delle persone”.

Antonio Monteferrante, Vicepresidente della Sezione Sanità di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e presidente uscente, ha evidenziato: “Il comparto della sanità privata e sociosanitaria rappresenta una risorsa strategica per il nostro territorio. Le imprese associate garantiscono servizi essenziali, investono in innovazione, tecnologie e capitale umano e contribuiscono in maniera determinante alla qualità dell’offerta sanitaria regionale. Come Confindustria Abruzzo Medio Adriatico continueremo a favorire il dialogo con le istituzioni e a sostenere le aziende nelle sfide legate alla sostenibilità, alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle professionalità del settore.”

Le sfide del prossimo mandato

Il comparto sanitario è chiamato ad affrontare trasformazioni profonde: dall’invecchiamento della popolazione alla crescente carenza di personale qualificato, dall’innovazione tecnologica alla digitalizzazione dei servizi, fino alla sostenibilità economica delle strutture e alla sempre più necessaria integrazione tra pubblico e privato.