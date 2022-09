Scuola Malaguzzi, nuove misure di sicurezza per la mobilità pedonale

PESCARA – L’amministrazione comunale interviene nella zona tra Viale Primo Vere e la statale Adriatica sud per rendere più sicura la mobilità pedonale, in particolare nell’area intorno alla scuola d’Infanzia Malaguzzi (istituto Comprensivo 6). Un’ordinanza firmata dal dirigente alla Mobilità, Giuliano Rossi, ha infatti disposto di interdire alle auto la stradina che costeggia la stessa sede scolastica nel tratto compreso tra via Anelli e via De Sanctis. Più nel dettaglio, la prima metà della stradina sarà accessibile solo alle automobili dei residenti, a esclusione delle fasce orarie di accesso e deflusso dei bambini; mentre la parte successiva diventa esclusivamente pedonale e quindi indicata per lo stazionamento di genitori e alunni.

“In questo modo – ha detto il consigliere comunale di FDI Cristian Orta – abbiamo accolto e dato seguito alle sollecitazioni delle famiglie dei bambini che frequentano la scuola Malaguzzi, proprio in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico Crediamo che le nuove regole siano di facile applicazione, ma soprattutto rispondano alle esigenze di una maggiore sicurezza per la popolazione scolastica che frequenta quelle vie. La Polizia municipale eseguirà comunque controlli dedicati sul rispetto delle nuove disposizioni”.