“L’Arminuta”, il film a Spoltore per Cinema sotto le stelle

SPOLTORE – Sabato 10 settembre “Spoltore Cinema sotto le Stelle” si conclude a Piazza D’Albenzio, nel centro storico del capoluogo, con la proiezione de “L’Arminuta”, il film di Giuseppe Bonito dal romanzo di Donatella Di Pietrantonio. Inizio alle 21.00. Tra le interpreti Carlotta De Leonardis, attrice spoltorese che sarà presente in piazza: “ci aspettiamo una festa per tutta città” sottolinea il sindaco Chiara Trulli. “Siamo felici di abbracciare ancora una volta una bambina che tanti di noi hanno visto crescere, e che ormai è una professionista”.

Sarà l’occasione per conoscere il talento della giovanissima artista, di recente impegnata in una nuova prova accanto a Claudio Bisio. In “L’ultima volta che siamo stati bambini”, questo il titolo della pellicola che vede Bisio per la prima vota in regia, De Leonardis è Wanda, orfana ai tempi della seconda guerra mondiale. Per Spoltore Cinema sarà anche il momento di un bilancio, dopo sei serate con numeri lusinghieri: “sono rimasto colpito dalla grande partecipazione dei cittadini di Spoltore” rivela Davide Desiderio, critico cinematografico e curatore della rassegna. “Faccio proiezioni per il pubblico da oltre dieci anni, e questa volta i numeri delle presenze mi hanno felicemente spiazzato. Segno che c’è voglia di tornare insieme, stare all’aperto, e borghi come Caprara, Cavaticchi e Villa Santa Maria hanno registrato il tutto esaurito. Penso che a breve rifaremo qualcosa per questa città”.