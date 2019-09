Scuola di cinema per bambini e ragazzi a Pescara, la presentazione

Mercoledì 4 settembre ore 10.30 a Mediamuseum a Pescara “Il tuo primo passo” nell’ambito del percorso “L’obiettivo nascosto: l’Arte del cinema”

PESCARA – Il maestro internazionale Jurij Alschitz, fondatore della pedagogia scenica moderna, sarà a Pescara dal 12 al 19 ottobre per l’innovativa scuola di cinema per bambini e ragazzi presso il Mediamuseum-Museo del cinema di Pescara. Aperte le iscrizioni. La Scuola di cinema per bambini e ragazzi rientra nel percorso di Alta Formazione Professionale “L’obiettivo nascosto: l’Arte del Cinema”, dell’Associazione culturale Ennio Flaiano e dell’Associazione Didattica Teatrale che dal 2014 collabora stabilmente con il Prof. Jurij Alschitz – direttore artistico del World Theatre Training Institute AKT-ZENT – nella diffusione dell’Alta Formazione Pedagogico-Teatrale.

L’intento è di creare un centro di riferimento internazionale per la diffusione della cultura e della professionalità cinematografiche, attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni. La Scuola offre agli studenti un’opportunità unica di apprendere le basi delle professioni di sceneggiatore, attore, regista, cameraman, aiutandoli a identificarsi, non soltanto nella futura professione, ma di porre loro stessi al centro del processo artistico, creando così il proprio film (a partire dalla sceneggiatura).

Un incontro, quello con Jurij Alschitz, che nasce dunque da obiettivi comuni. Riconosciuto per le sue specifiche modalità di affrontare le pratiche sceniche, il regista e attore russo ha sviluppato sia a livello teorico, sia a livello pratico, nuove metodologie per il training degli attori e dei registi, ponendo al centro della sua ricerca l’elemento artistico-pedagogico. Il segno distintivo della sua ricerca e del suo insegnamento è l’internazionalità, ossia l’incorporamento di elementi tratti provenienti da diverse tradizioni: dal teatro occidentale europeo alla grande tradizione russa, senza dimenticare la scena orientale. Il lungo cammino che lo porterà a diventare un grande teorico e un eccellente formatore avrà inizio all’Università statale di Mosca, dove studierà tra il 1969 e il 1973 con il prof. J.N. Malkowskij, allievo del grande Stanislavskij.

“Il tuo primo passo”: questo il tema portante del primo appuntamento dell’innovativa scuola di cinema per bambini e ragazzi dal 13 al 19 ottobre presso il Mediamuseum-Museo del Cinema di Pescara.

Il percorso sarà suddiviso in quattro sessioni. Le ore sono comprensive delle lezioni del Maestro e del tirocinio formativo e altre attività propedeutiche all’attività del seminario. Ciascuna sessione svilupperà in modo indipendente dagli altri specifici argomenti chiave del Linguaggio e della Tecnica cinematografica. Sarà consentita la partecipazione ai singoli seminari, con rilascio di attestato di partecipazione.

FILOSOFIA DEL LAVORO

“É meglio iniziare il viaggio dall’altra parte dello schermo e creare “il tuo film”, quando i tuoi occhi stanno bruciando e la tua testa giovane è piena di idee che non arrivano alla testa dell’adulto. L’infanzia e la gioventù sono il momento giusto per realizzare i tuoi sogni, il “tuo primo passo” per un’impronta indelebile. La cinematografia ha bisogno di una generazione di talento, aperta a tutto ciò che è nuovo. Scuola di cinema offre l’opportunità di realizzare il primo film su un giovane protagonista, ideato, scritto, diretto e prodotto da ragazzi”. (M° Jurij Alschitz)

COME PARTECIPARE

Un’occasione unica, quella offerta dal Mediamuseum – Museo del cinema di Pescara, che apre in questi giorni le iscrizioni. Sarà possibile effettuare la propria prenotazione chiamando il numeri telefonici 085.4310119 / 333.4226744 o inviando via e-mail il proprio curriculum e lettera di presentazione all’indirizzo info@didatticateatrale.com.

Per info: www.didatticateatrale.com