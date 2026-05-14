CIA Abruzzo: piano per rilanciare le aree interne e fermare lo spopolamento

REGIONE – La CIA–Agricoltori Italiani Abruzzo ha presentato alla Regione un articolato piano di proposte per rilanciare le aree interne e contrastare lo spopolamento, in vista della seduta straordinaria del Comitato per la Legislazione del 14 maggio dedicata alla revisione delle leggi regionali sulla montagna.

Nel documento, l’organizzazione guidata da Nicola Sichetti chiede una svolta nelle politiche regionali: non misure frammentate, ma una strategia integrata che rimetta al centro agricoltura, allevamento, servizi e qualità della vita nei territori montani. “La montagna deve tornare attrattiva per giovani, famiglie e imprese”, afferma Sichetti.

Tra le priorità indicate:

sostegno alla zootecnia estensiva, con incentivi alle filiere corte e ai marchi territoriali;

recupero dei terreni agricoli abbandonati e piano straordinario per restituire superfici coltivabili ai giovani;

contratti di manutenzione territoriale per riconoscere economicamente il ruolo degli agricoltori nella difesa idrogeologica, nella gestione forestale e nella cura del reticolo idrico;

valorizzazione della multifunzionalità agricola, con aziende agricole trasformate in veri “hub di servizi” per comunità, famiglie e anziani, e protagoniste nelle Comunità Energetiche Rinnovabili.

CIA Abruzzo chiede inoltre interventi su scuola, sanità e infrastrutture: mantenimento dei plessi scolastici, potenziamento della sanità territoriale e della telemedicina, rete stradale efficiente e superamento del divario digitale con banda larga e tutor digitali rurali.

Sul fronte economico, l’associazione propone una fiscalità di vantaggio per chi investe in montagna: riduzione IRAP, incentivi fiscali, credito d’imposta ed esenzioni IMU per le imprese dei comuni montani.

“Le aree interne non hanno bisogno di assistenzialismo, ma di strumenti che creino lavoro e servizi”, conclude Sichetti. “L’agricoltore può diventare un vero manager agro‑civico, custode dell’ambiente e punto di riferimento per le comunità”.