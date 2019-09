Montesilvano, alloggi popolari in via Salieri: bando entro fine mese

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere delegato al Completamento dei Lavori pubblici Valter Cozzi e il consigliere delegato all’Edilizia Popolare Marco Forconi hanno effettuato un sopralluogo ai dodici alloggi poplari di via Salieri. La conclusione dell’opera è in dirittura d’arrivo, sono quasi ultimati i lavori all’ascensore e a fine mese verrà emanato il bando del l’assegnazione degli alloggi. Il progetto del valore di 1 milione e 400 mila euro circa, è finanziato dalla Regione Abruzzo e per 200.000 euro circa dal Comune.

La posa della prima pietra risale al 2011. Il progetto all’inzio prevedeva la realizzazione della palazzina in via Spagnuolo, un’area a gestione del Pue 500, ma la forte pendenza del terreno individuato e la inesistenza di alcuni requisiti necessari su quell’area, per la realizzazione di alloggi Peep, portarono ad individuare un terreno differente, ossia l’area di via Salieri, con un aumento del costo del progetto di circa 357.000 euro. A febbraio 2013 venne conferito l’incarico ad un architetto, per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento per un importo complessivo di circa 325.000 euro.

L’edificio di tre piani, è suddiviso in 12 appartamenti tra i 60 e gli 80 metri quadri. Al piano terra sono stati realizzati 12 box auto. L’amministrazione De Martinis assegnerà a breve gli appartamenti: “Tra le priorità del mio programma elettorale – afferma il sindaco De Martinis – l’ultimazione dei dodici alloggi popolari ha avuto sempre grande rilevanza. Quest’opera portata avanti dalle precedenti amministrazioni e mai ultimata è determinante per la nostra città, in particolare per l’attuale carenza degli alloggi popolari. Le case popolari sul territorio sono meno di 400, le case parcheggio una quarantina e una città con 54mila abitanti necessita di residenze come queste. Nel sopralluogo effettuato con i consiglieri Cozzi e Forconi la ditta ci ha assicurato che l’ascensore verrà terminato la prossima settimana e gli uffici comunali stanno predisponendo un bando per l’assegnazione degli appartamenti. Entro la fine dell’anno l’iter verrà finalmente concluso e gli appartamenti destinati”.