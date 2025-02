Scuola per l’amministrazione condivisa, il nuovo progetto di UNPLI Abruzzo

REGIONE – Contribuire alla diffusione e all’implementazione degli strumenti di amministrazione condivisa previsti dal Codice del terzo settore. Questo è l’obiettivo generale che si propone la Scuola per l’amministrazione condivisa, un progetto promosso dall’UNPLI Abruzzo, la principale rete di rappresentanza delle Pro Loco abruzzesi, con le sue circa 270 Pro Loco, le cui basi sono state gettate nel settembre scorso, in occasione di un convegno tenutosi al Val di Sangro Expo di Atessa, alla presenza di amministratori pubblici e di organizzazioni di rappresentanza.

«Ci siamo posti il problema – afferma il presidente regionale UNPLI, Sandro Di Addezio – di come accrescere la consapevolezza, da parte della nostra classe dirigente, delle opportunità offerte dall’amministrazione condivisa così come inquadrata dagli articoli 55 e 56 del Codice del terzo settore. Abbiamo quindi pensato di istituire una scuola, un laboratorio, un luogo preposto proprio alla formazione e alla diffusione della conoscenza degli strumenti a disposizione, in modo da avviare concretamente l’applicazione di tali strumenti nei rapporti tra le Pro Loco stesse e gli enti pubblici. Riteniamo prioritario dialogare, approfondire e programmare il tutto assieme a partner che riteniamo strategici, tra i quali soprattutto comuni, province, regione e organi periferici di amministrazioni centrali».

L’offerta formativa spazierà da lezioni di natura teorica a laboratori per la messa a punto di proposte pratiche di co-programmazione e co-progettazione, incontri di sensibilizzazione aperti ad amministratori e funzionari di enti territoriali: «Coinvolgeremo anche università e centri di ricerca – conclude Di Addezio – che condivideranno i princìpi e il metodo, perché riteniamo che questi temi siano davvero importanti e che l’applicazione di questi strumenti possa avere ricadute benefiche sulla collettività, per cui le nostre Pro Loco si spendono quotidianamente».