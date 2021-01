Scomparsa di Walter Di Leo, il cordoglio del Comune di Chieti

Il Sindaco Ferrara: “Chieti perde un amico grande, un commerciante storico, una persona per bene”. Pantalone: “La nostra comunità perde una persona conosciuta e stimata”

CHIETI – “La notizia dell’improvvisa scomparsa di Walter Di Leo mi ha addolorato moltissimo, perché la città perde una persona per bene, che coltivava un grande amore per la sua Chieti e lo metteva in pratica sia attraverso la professione che le attività di volontariato, che lo hanno visto in prima fila anche durante la pandemia – così il sindaco Diego Ferrara – Conoscevo Walter da quando eravamo bambini, perché è stato mio compagno di scuola alle elementari e alle medie, quindi anche compagno di giochi e porterò con me la sua grande solarità e la disponibilità al confronto e alla collaborazione che ha avuto sempre. Chieti perde anche un grande amico e un interlocutore attento, portato al dialogo e a costruire idee e progetti rivolti alla comunità, capacità che ho avuto modo di apprezzare anche in questi anni di impegno politico e dal confronto che ho avuto modo di avere con lui, una volta sindaco. Alla famiglia e a tutti gli amici che ha unito durante gli anni e che oggi lo piangono, vada la vicinanza dell’Amministrazione tutta e della città”.

“Una notizia davvero triste per la nostra comunità – aggiunge l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – che perde una persona conosciuta e stimata, rispettata da tutti, un commerciante storico. Walter è sempre stato portatore di idee e di confronto in questi anni, grazie alla sua pacatezza e alla competenza che ha espresso nella sua attività e che lo ha contraddistinto anche nella vita relazionale. L’amore e lo spirito di servizio verso Chieti, raccontano molto di lui e della sua attenzione verso gli altri, soprattutto quelli più in difficoltà. Alla famiglia e a tutto il suo mondo di affetti, giunga la nostra vicinanza sincera e solidale, ci facciamo potatori di un abbraccio che riteniamo possa essere esteso alla città tutta, toccata dalla sua scomparsa”.