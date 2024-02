Scomparsa onorevole Raffaele Delfino: i messaggi di cordoglio

PESCARA – “Con la scomparsa di Raffaele Delfino Pescara e l’Abruzzo perdono uno degli ultimi testimoni di un’epoca straordinaria della politica e della vita italiana, un’epoca di uomini coraggiosi, arditi, che non hanno mai rinunciato ai propri ideali e ai propri valori e che hanno contribuito in modo concreto alla ricostruzione del Paese nell’immediato dopoguerra”. È il commento del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri alla notizia della scomparsa dell’onorevole Raffaele Delfino.

“L’amico Raffaele ha lasciato un segno indelebile nella vita della nostra regione e dell’Italia, svolgendo un’intensa attività politica, ai massimi livelli, negli anni difficili del dopoguerra e soprattutto nei caldi anni ’70 – ha ricordato il Presidente Sospiri –, uomo di grande cultura ed esperienza, sempre attento allo studio, all’ascolto e alla restituzione del suo immenso know how. Con Raffaele non solo ho condiviso, io giovane uomo, lui autorevole esponente dei nostri scranni parlamentari, gli anni del sottosegretario Nino Sospiri, ma anche l’esperienza del Consiglio comunale di Pescara nel quale è tornato a sedere negli anni della giunta Pace ed era straordinario ascoltare i suoi illuminati interventi in materia urbanistica. Aveva una visione sul futuro della città, sulla destinazione delle aree di risulta, sullo sviluppo economico del centro commerciale naturale, una visione che poteva essere condivisa o meno, ma che raccontava la lungimiranza e la lucidità di un uomo la cui età anagrafica era solo un piccolo dettaglio in una mente abituata a lavorare senza sosta ventiquattro ore al giorno. Mancherà come quell’esercito di uomini e donne che hanno amato la propria terra oltre ogni misura e che hanno fatto della politica una missione di vita”.

“Al conterraneo ed illustre Raffaele Delfino, venuto a mancare, voglio dedicare un ultimo saluto ricordando a tutti gli abruzzesi e all’Italia lo spessore umano e professionale con cui si è sempre distinto in ogni ambito del suo operato. Raffaele è un pescarese che non si dimentica. Rivolgo alla sua famiglia il mio sentito cordoglio per la triste perdita”. E’ quanto dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Con la scomparsa di Raffaele Delfino scende definitivamente il sipario su una stagione della politica e su una generazione che ha segnato profondamente il secondo dopoguerra e l’alba del Ventunesimo secolo. A Delfino ero profondamente legato anche da punto di vista personale. Interpretò con stile e signorilità l’impegno nelle istituzioni, con riconosciute capacità e con la passione nel partecipare sempre in maniera attiva agli indirizzi, alle scelte e alle sorti della città di Pescara. Mi stringo alla famiglia in questo difficile momento, nel ricordo prezioso di un uomo che mi ha onorato della sua amicizia” è il messaggio del sindaco di Pescara, Carlo Masci.