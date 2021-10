Scomparsa del Luogotenente Brucoli, cordoglio del Comune di Giulianova

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini, a nome dell’amministrazione comunale, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del Luogotenente Carica Speciale Roberto Brucoli, venuto a mancare questa mattina dopo una lunga malattia. “Partecipiamo – sottolinea – al dolore dei familiari, degli amici, dei militari dell’Arma. Non conoscevo personalmente il Luogotenente Brucoli, ma so che in tantissimi ricordano il suo sorriso, la sua disponibilità e le grandi doti umane. I colleghi e i vertici dell’ Arma sono stati testimoni del suo impegno professionale e dell’altissimo senso di responsabilità con cui ha garantito la sicurezza delle popolazioni civili, in Italia e all’estero. Alla famiglia diciamo oggi che la città non dimenticherà l’esempio di Roberto che, al di là del paese d’origine, è stato giuliese tra i giuliesi, garante della sicurezza e portatore di quegli ideali che legano indissolubilmente l’ Arma dei Carabinieri alla vita dei cittadini italiani”.

