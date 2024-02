Scomparsa Lucia Spadano, il cordoglio del Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi

Fondò insieme al marito Umberto Sala, la rivista di arte contemporanea “Segno”, punto di riferimento per l’universo artistico internazionale

L’AQUILA – Il Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi esprime profondo cordoglio per la scomparsa della collega Lucia Spadano, che nel 1976 fondò insieme al marito Umberto Sala, la rivista di arte contemporanea “Segno”, edita in Abruzzo è ancora oggi assoluto punto di riferimento per l’universo artistico internazionale.

In qualità di direttrice della rivista, nel corso degli anni Spadano si è avvalsa della collaborazione di alcuni dei più importanti critici d’arte italiani, tra i quali Achille Bonito Oliva, Filippo Menna e Vincenzo Trione.

Premiata nel 2019 per i suoi 35 anni di attività giornalistica, è stata una delle figure di maggiore rilievo dell’ambiente artistico e culturale in Abruzzo.

Ai suoi familiari giunga l’affettuoso abbraccio dei colleghi.