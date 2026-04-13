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Al Vinitaly la CPA chiede interventi urgenti per le aziende agricole

Al Vinitaly la CPA sollecita interventi urgenti. Abruzzo prima a dichiarare l’emergenza e avviare la ricognizione danni

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

emanuele imprudente

VERONA – Si è tenuta questa mattina a Verona, in occasione del Vinitaly, una riunione della Commissione politiche agricole (CPA) delle Regioni e delle Province autonome. Nel corso dell’incontro, il vicepresidente Emanuele Imprudente (nella foto) ha richiamato l’attenzione del Ministero dell’Agricoltura e del Governo sulla necessità di attivare con urgenza tutti gli strumenti disponibili per sostenere le aziende agricole colpite dagli eventi meteorologici dei giorni scorsi, che hanno interessato Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria.

L’Abruzzo è stata la prima regione a deliberare lo stato di emergenza, successivamente riconosciuto dal Governo, che ha stanziato un primo intervento economico pari a 15 milioni di euro, destinato alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato danneggiato. Parallelamente, il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo ha predisposto un avviso rivolto alle aziende agricole per avviare una prima ricognizione dei danni subiti alle coltivazioni e alle infrastrutture.