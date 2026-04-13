Abruzzo, lavori sul sistema idrico: interventi ACA e SASI per una rete moderna ed efficiente

PESCARA – I lavori avviati sul sistema idrico dell’area metropolitana pescarese segnano un passaggio decisivo per l’Abruzzo. Come spiegato dal Presidente della Regione, Marco Marsilio, gli interventi programmati da ACA richiedono due giorni di sospensione temporanea dell’erogazione idrica, un disagio necessario per sostituire tubazioni obsolete, installare nuovi adduttori e digitalizzare l’intera rete, superando criticità che si trascinano da oltre cinquant’anni.

Le opere rientrano in un più ampio programma regionale che coinvolge tutti i gestori acquedottistici e i consorzi di bonifica, sostenuto da ingenti investimenti provenienti dai fondi di coesione europei. L’obiettivo è garantire un sistema idrico moderno, efficiente e sostenibile, capace di assicurare più acqua alle famiglie, alle imprese agricole e alle aree industriali.

Parallelamente, SASI è impegnata nel ripristino del servizio nei comuni colpiti dall’alluvione: entro due giorni i serbatoi torneranno a pieno regime e le principali linee saranno riparate. La Regione sottolinea la piena sinergia tra istituzioni e gestori per superare le emergenze e costruire un’infrastruttura idrica all’altezza delle esigenze future.

Secondo quanto dichiarato dal Presidente, i disagi attuali rappresentano un sacrificio momentaneo finalizzato a mettere fine a decenni di inefficienze e a consegnare all’Abruzzo un sistema idrico più solido, moderno e resiliente.