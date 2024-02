Campionati italiani di Hockey Indoor Under 14 maschile a Pescara

PESCARA – Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024, nel Palazzetto dello sport “Giovanni Paolo II” di Pescara si svolgeranno i campionati italiani di Hockey Indoor Under14 maschile. “Un evento di grande importanza che per la prima volta si terrà nel centro Italia. Un due giorni di sport, rispetto, competizione e agonismo”, è stato detto oggi in conferenza stampa dagli organizzatori e dall’assessore comunale Patrizia Martelli. L’Hockey Indoor, si giocherà in gare di 6vs6, 5 uomini in campo e uno in porta per ogni squadra. Un appuntamento che vedrà coinvolti oltre 100 atleti, giovani, provenienti da tutta Italia. Saranno 8 le squadre coinvolte, divise in due gironi.

Sabato 24 si partirà alle ore 9 con la presentazione delle squadre e i giuramenti. Dalle ore 10 inizieranno le gare di qualificazione che termineranno alle 19. Domenica 25 febbraio, invece, dalle 9 alle 13 altre gare di qualificazione, dalle 13 inizieranno le finali e alle 16 la finalissima per il 1° e 2° posto. L’evento, promosso dalla Federazione Italiana Hockey, è stato organizzato dall’ASD “Uguali nello Sport” guidata dal Presidente Ruggero Visini.

Così l’Assessore allo Sport Martelli: ”Sarà un grande evento sportivo e voglio sottolineare che per la prima volta in assoluto lascerà le città più blasonate del nord per infiammare il centro Italia. Accoglieremo circa 100 giovani atleti, oltre ai team di appartenenza e alle famiglie. L’occasione, come sempre, sarà preziosa per far conoscere la nostra città anche sotto il profilo turistico e ricettivo, per mettere in mostra la straordinarietà del nostro territorio, le nostre risorse culturali, i nostri Musei di valenza internazionale, la bellezza della nostra spiaggia che guarda alla montagna. L’occasione è strategica per far emergere il potenziale della città, ovvero la capacità di accogliere e garantire assistenza alle squadre impegnate in uno sport d’eccellenza che affonda le radici lontano nel tempo, addirittura tra i persiani, per divenire disciplina ufficiale insieme al football e al rugby”.

Presente alla conferenza anche il Presidente nazionale della Federazione Italiana Hockey, Sergio Mignardi: “L’Hockey Indoor è uno sport bellissimo e spettacolare e sono certo che il pubblico pescarese ne rimarrà affascinato”, ha detto. “Ai nostri giovani atleti, che sono il presente e il futuro del nostro sport, auguro di disputare un torneo all’insegna del fairplay e dell’amicizia. Un ringraziamento particolare va a Ruggero Visini, al Comitato Regionale FIH, all’amministrazione comunale di Pescara e al Sindaco Carlo Masci: la Federazione Italiana Hockey è felice di portare le proprie discipline in Abruzzo, dove siamo presenti con società e dirigenti che lavorano con passione e competenza per il bene dell’Hockey, e ancor di più lo è di far arrivare un evento di portata nazionale, per la prima volta, in una città stupenda e ospitale come Pescara”.

Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto anche l’organizzatore dell’evento, Ruggero Visini, presidente dell’ASD Uguali nella Sport: “Sono onorato e orgoglioso che il sodalizio che rappresento, A.s.d. Uguali, nello Sport ha ricevuto l’incarico dalla Federazione di organizzare i Campionati Italiani Indoor di Hockey Under 14 Maschile. Ritengo che questo sia il giusto traguardo per il lavoro svolto in questi tre anni di attività. L’associazione, in poco tempo e grazie all’impegno dei genitori e dei tecnici, ha saputo creare un movimento di prim’ordine con i ragazzi dal punto di vista tecnico; ha contribuito alla diffusione della disciplina dell’Hockey in altri ambiti, come nelle scuole primarie e secondarie pescaresi; ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate per la formazione di studenti universitari tirocinanti presso la nostra società. Si è trattato di una esperienza importante perché attraverso i nostri ragazzi hanno acquisito le conoscenze della disciplina dell’Hockey da un punto di vista pratico. Quando si parla di sport, troppo spesso si tende a pensare esclusivamente al calcio, e ci si dimentica che ne esistono tanti altri meritevoli di attenzione e rispetto, dove piccole società sportive come la nostra faticano per far emergere le proprie capacità tecniche, umane e sociali. Per questo sono orgoglioso che Pescara sia stata scelta per un evento dalla forte valenza sportiva e sociale come i Campionati Italiani Indoor di Hockey Under 14 Maschile dove arriveranno atleti da tutta Italia. Ci saranno atleti appartenenti ad associazioni blasonate, mentre altri atleti appartenenti ad associazioni meno blasonate che, sono certo, faranno di tutto per mettersi in evidenza attraverso un giusto agonismo e rispettando le regole ed il fair play, che sono i canoni dettati da questa disciplina”.