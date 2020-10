Scomparsa di Jole Santelli, il cordoglio della Pezzopane

L’AQUILA – “Jole Santelli non c’è più. Colpisce questa morte, così triste, notturna, inaspettata. Jole Santelli era una donna molto molto in gamba, era una nostra collega, era in Parlamento dal 2001 con Forza Italia ed al di là delle differenze politiche, era una donna convinta delle sue idee, di carattere, che stimavo e con cui era possibile parlare affettuosamente d’altro. Avversaria, mai nemica, come sempre dovrebbe essere.

Capace di fare insieme e fuori dagli schemi dei partiti, battaglie per le donne. Era malata da tempo, ma non si era tirata indietro dalla campagna elettorale che l’aveva portata qualche mese fa ad essere eletta Presidente della sua Regione, la Calabria.

Stanotte è invece successo qualcosa di irreparabile. Siamo qui tutte e tutti affranti. Condoglianze alla famiglia. Riposa in pace, Jole“. Così la Deputata Dem Stefania Pezzopane.

Nella foto Jole Santilli ed altre Deputate, tra cui Stefania Pezzopane, mentre occupano la Camera per inserimento del Revenge porn in legge.