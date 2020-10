VoltapagineFest, letteratura e nuove socializzazioni a Pescara

Dal 18 ottobre al 29 novembre letterarie, editori e progetti editoriali, artisti visivi che espongono, giochi ecologici e naturalistici per bambini e ragazzi.

PESCARA – Da domenica 18 ottobre 2020 ore 16 (posti limitati con obbligo di prenotazione) presso il Centro Polivalente Britti, il comune di Pescara e Bibliodrammatica APS, presentano “VoltapagineFest – Letteratura e nuove socializzazioni”. Il programma prevede presentazioni letterarie, editori e progetti editoriali, artisti visivi che espongono, giochi ecologici e naturalistici per bambini e ragazzi.

L’evento nasce dalla volontà di aprire un fronte culturale collaborativo e partecipato, creando una rete di associazioni e realtà artistiche che si muovono nell’ambito della letteratura e promuovono la lettura, il libro, gli autori e le autrici abruzzesi e non solo. Hanno collaborato: Ooops! (scrittura e narrazione) – progetto NAC e progetto “scrittori speciali – letteratura e disabilità”; La Casa di Cristina onlus; AP/ArteProssima – pinacoteca d’arte contemporanea; ass. ARTELIEU – arte terapia; Libreria Mondadori Point (Viale Pindaro 21 Pescara); ATLAS soc. coop.; coop educ. soc. La Minerva; ass. cult. Teatro Volante; ass. cult. Sogni & Percorsi; Officina Letteraria; GAIAbruzzo; USACLI Pescara; Tracce Edizioni; Masciulli Edizioni; LFA Publisher; Edizioni D’Abruzzo – Menabò.

Beniamino Cardines (ideatore e coordinatore del progetto): “VoltapagineFest è un progetto di promozione, socializzazione e decentramento culturale che coinvolge l’ambito della letteratura considerandolo come bene comune, da qui la scelta di programmare l’evento principalmente a San Donato, in un quartiere periferico di Pescara. Presentiamo contaminazioni di linguaggi, prospettive creative, sensibilizzazione alla scrittura come gesto sociale. Alla scrittura come strumento espressivo per affrontare la povertà educativa e l’impoverimento culturale che impediscono a tanti bambini e ragazzi di realizzare il proprio talento, capacità, sogni e futuro; nonché a tanti adulti di comunicare e aprirsi alle possibilità di cambiamento che la vita può offrirci. Un progetto di invito alla lettura, laboratori sulle parole, sulla scrittura. Incontri e reading con gli autori e con le autrici. Ringrazio Rosetta Clissa (poetessa) e Antonella Chiacchiaretta (libraia) che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento con grande competenza e professionalità, senza mai avere un attimo di esitazione nonostante i numerosi problemi. Pensiamo alla Letteratura come bene comune e possibilità di incontro, di confronto, di educazione alla vita sociale. Come strumento prezioso per ri-centrare la coscienza di ogni cittadino, dei ragazzi, dei bambini. Valorizzando il tempo dell’ascolto come un tempo formativo e informativo, esperienziale, quindi permeato di valore e valori umani condivisibili”.

PROGRAMMA EVENTI:

OTTOBRE

Domenica 18 ottobre 2020/Centro BRITTI:

ore 16 incontro con gli autori: (poesia e coscienza valoriale)

Rosetta Clissa “L’Ignorante non parla – poesie e provocazioni” LFA Publisher; Lucia Magistro “Solo l’amore” Aletti Editore; Manuela Di Dalmazi “È tempo di disobbedire” LFA Publisher; Claudio Spinosa “Quore” Officina Poetica.

Edizioni Tracce: presentazione dell’attività editoriale.

Artista in mostra: Mario Di Profio

Domenica 25 ottobre 2020/Libreria Mondadori Point:

ore 17 incontro con gli autori: (narrativa e arteterapia)

Barbara Cipolla (ass. ARTELIEU – arteterapia) “Giocosofare” Franco Angeli Editore.

NOVEMBRE

Sabato 14 novembre 2020/Libreria Mondadori Point:

ore 17 incontro con gli autori: (narrativa e coscienza storica)

Nicola Mastronardi “I figli del Toro” Edizioni Volturnia.

Domenica 15 novembre 2020/Centro BRITTI:

ore 16 Storie e Lab Kamishibai per i bambini a cura di Antonella Chiacchiaretta (soc. coop. Atlas); “Alter Ego => Arte ed Eco – la costruzione eco-logica” ass. cult. Sogni & Percorsi (Eco Lab per bambini e ragazzi di ogni età).

ore 17 incontro con gli autori: (narrativa e coscienza ecologica – progetto mondi adolescenti)

Beniamino Cardines “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” da LFA Publisher; Andrea Verrocchio “I segreti delle parole“ Masciulli Edizioni; Almanacca “Angelo da Battaglia” La Ragnatela Edizioni.

D’Abruzzo – Edizioni Menabò: presentazione dell’attività editoriale.

Artista in mostra: Daniela D’Incecco

Domenica 22 novembre 2020/Centro BRITTI:

ore 16 Storie e Lab Kamishibai per i bambini a cura di Antonella Chiacchiaretta (soc. coop. Atlas)

ore 17 incontro con gli autori: (narrativa e coscienza sociale)

Luca Pompei “Come gli alberi spogliati ad aprile” Masciulli Edizioni; Alfredo Scogna “Come fosse l’ultimo istante” Masciulli Edizioni.

Masciulli Edizioni: presentazione dell’attività editoriale.

Artista in mostra: Marcello Specchio e Violetta Mastrodonato

Domenica 29 novembre 2020/Centro BRITTI:

ore 16 Storie e Lab Kamishibai per i bambini a cura di Antonella Chiacchiaretta (soc. coop. Atlas); Patrizia D’Annunzio laboratorio “spazio bosco_Colti in Natura” (GAIAbruzzo).

ore 17 incontro con gli autori: (narrativa e barriere sociali)

Luisa Sordillo “Voce di sale – un viaggio nel mondo dell’autismo” iacobellieditore; Ooops! (scrittori speciali) progetto “Voci di Sale – la scrittura si fa visiva”; La Casa di Cristina onlus “mostra, esperienze e testimonianze”.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16, angolo bambini (vedi programma), a seguire incontro con gli autori.

(distanziamento sociale – posti limitati, su prenotazione: 339.5223285 – mascherine obbligatorie)

Pagina Facebook: BIBLIODRAMMATICA aps

Pagina Facebook: Ooops! (scrittura e narrazione)

Pagina Facebook: AP/ArteProssima

(norme di distanziamento sociale – posti limitati, solo con prenotazione – mascherine obbligatorie – temperatura – igienizzazione)