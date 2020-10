L’Aquila, emergenza contagi: nel pomeriggio si riunisce il gruppo Lega

L’AQUILA – “Si terrà nel pomeriggio un incontro del gruppo consiliare aquilano della Lega per affrontare la problematica Covid-19 e per studiare una serie di proposte da sottoporre e concordare con Nicoletta Verì, assessore regionale con delega alla Sanità, con Sabrina Cicogna, direttore sanitario della Asl1 e con Roberto Testa, direttore generale della Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Dalle misure di sostegno alle attività produttive alle difficoltà che vivono i cittadini nel rapporto con l’Ospedale, passando per la situazione del trasporto pubblico locale e l’assistenza del sociale alla popolazione”.

