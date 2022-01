Scomparsa di Alberto Pompizi, il cordoglio del sindaco D’Alberto

TERAMO – “Alberto Pompizi è stato una brava persona, solare, generosa. Spesso non ho condiviso le sue scelte politiche ma ne ho sempre apprezzato la coerenza. Alberto si è speso per la comunità che ha amministrato come sindaco e non si è risparmiato soprattutto per aiutare chi aveva più bisogno.

Ha fatto del rilancio del territorio di Sant’Omero il suo impegno prioritario, con il recupero e la valorizzazione dei beni storici e architettonici del comprensorio, Santa Maria a Vico su tutti. Ha dato vita al rilancio culturale e sociale della sua città e dell’intera vallata del Vibrata e ha speso le ultime forze per rilanciare il Partito Socialista a livello provinciale; partito al quale, tra alti e bassi, cicli e ricicli della storia, era sempre rimasto fedele.

Alla comunità vibratiana, colpita da un lutto così amaro, il sentimento di vicinanza e alla famiglia le mie sentite condoglianze” è questo il messaggio di Gianguido D’Alberto.