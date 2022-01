MARTINSICURO – Il Comune di Martinsicuro che ha ricevuto, con Decreto del Ministero dell’Intero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, 4,8 milioni di euro di fondi da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Di questi 3,2 milioni di euro serviranno per la riqualificazione del Lungomare e 1,6 milioni di euro verranno utilizzati per la riqualificazione dello storico Cinema Ambra, nel cuore di Martinsicuro.

“Il 2022 per la nostra comunità è iniziato con una stupenda notizia – sottolinea il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni – infatti, grazie ad un grande lavoro di squadra e ad una costante programmazione, siamo riusciti ad intercettare fondi che ci consentiranno di intervenire su due opere pubbliche strategiche per la nostra città, tra cui mi piace ricordare la riqualificazione dei locali del Cinema Ambra che, dopo tanti anni, diventerà finalmente realtà”.

“Da alcune settimane uno studio di progettisti è già a lavoro per la redazione di una proposta che riconsegnerà alla comunità uno spazio vitale di aggregazione con una sala polifunzionale e altri spazi per giovani” prosegue il primo cittadino. “La progettazione è stata avviata grazie a un precedente finanziamento ottenuto che ci ha consentito di partire in anticipo rispetto alla conferma del finanziamento dell’opera così da farci trovare già pronti e preparati per rispettare il cronoprogramma previsto per l’opera. Grazie all’altra parte del finanziamento ricevuto potremo poi dare concreta attuazione al proseguimento dell’attività di restyling del nostro Lungomare a Villa Rosa e Martinsicuro. A breve verrà rimesso dal progettista l’esecutivo dei due tratti che vanno dalla Rotonda Las Palmas sino all’area dei pescatori e da via Amalfi a via Filzi”.

“Un ringraziamento speciale va all’Ufficio Lavori Pubblici per il grande lavoro messo in campo per poter consentire il raggiungimento di un risultato straordinario con il più grande finanziamento mai arrivato nella nostra Città” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani.

“In questi anni di mandato abbiamo trasformato diverse idee di sviluppo della nostra Città in progetti concreti, cercando di cogliere ogni opportunità di finanziamento, investendo diverse risorse sulla progettazione e programmando una serie di interventi importanti per la nostra comunità. Quest’ultimo finanziamento è la conferma del buon lavoro che tutta l’Amministrazione sta portando avanti e che, in questi anni, ha già dato i suoi frutti” conclude il primo cittadino.