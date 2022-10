Savona – Panthers Roseto 60-58: il racconto del match

SAVONA – La pallacanestro è uno sport meraviglioso anche per il modo in cui, nell’arco di pochi secondi, può spedirti in paradiso, con una tripla pazzesca di Kelly, per poi farti sprofondare di colpo all’inferno, proprio allo scadere, con il canestro da tre punti realizzato da Sansalone che ha sancito la vittoria di Savona e la sconfitta delle ARAN Cucine Panthers Roseto.

Se confrontiamo questa partita e il match vinto nel turno precedente contro la corazzata Umbertide, tenendo ovviamente conto di tutte le difficoltà del caso (il grande potenziale di una squadra come Savona, Dell’Olio e Dell’Orto ancora indisponibili), possiamo parlare di passo indietro.

Ciò che è mancato alle Panthers per la maggior parte del match è stato infatti il ritmo, aspetto questo sottolineato anche dallo stesso coach Massimo Romano a fine partita. Si è ripresentata anche la “sindrome del terzo quarto” con Savona che proprio ad inizio del secondo tempo ha cercato di fuggire con un break di 12-0. Proprio in quel momento però, dopo il time out chiamato da coach Romano, Manfrè e compagne hanno avuto una reazione d’orgoglio e, seppur in maniera a volte caotica, sono riuscite a portarsi in vantaggio ad 11 secondi dal termine con una tripla della statunitense Kelly, completando una rimonta letteralmente pazzesca.

Gli Dei del basket però hanno assistito Savona che ha pescato il jolly allo scadere con la bomba di Sansalone. Per le Panthers è una sconfitta sicuramente amara, per come si era messa la partita, dalla quale bisognerà analizzare gli errori commessi per preparare al meglio la trasferta contro la Stella Azzurra Roma.

Vedendo il bicchiere mezzo pieno, la squadra ha comunque dimostrato di avere carattere proprio nel momento di massima difficoltà, riuscendo a conquistare il vantaggio a pochi centimetri dal traguardo. L’orgoglio sicuramente non manca a questo gruppo che, ogni giorno, è sempre più unito e compatto, consapevole che dovrà lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita della stagione.

TABELLINO

Savona: Vivalda 1, Ceccardi 2, Salvestrini 8, Gorini ne, Poletti ne, Lo Re ne, Sansalone 12, Picasso 6, Paleari 10, Leonardini, Pobozy 12, Zanetti 9.

ARAN Cucine Panthers Roseto: Micovic 4, Dell’Olio ne, Lombardo 5, De Santis ne, Mitreva 10, De Marchi 15, Azzola, Schena 2, Kelly 20, Ceccanti 2, Manfrè.

Parziali (12-9, 16-16, 14-11, 18-22)