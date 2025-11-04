Sanità di Prossimità Abruzzo: nuovi totem digitali per ASL e ospedali

L’AQUILA – Presentato all’Aquila il progetto “Sanità di Prossimità – Digitalizzazione dei Servizi in Multicanalità”, finanziato con fondi FESR, volto a semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari attraverso strumenti digitali. L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di totem multifunzione “Kiosk Teseo M Pay” e totem informativi presso ASL, ospedali e Case di comunità. I dispositivi permetteranno di prenotare visite, ritirare referti, effettuare pagamenti, stampare il tesserino sanitario e consultare il fascicolo sanitario elettronico.

Alla presentazione, tenutasi nella Sala “Celestino V” di Palazzo Silone, hanno partecipato il Presidente Marco Marsilio, gli assessori Nicoletta Verì e Mario Quaglieri, il consigliere Massimo Verrecchia, i direttori delle ASL e il dirigente del Servizio Informatica regionale Luciano Cococcia, promotore del progetto.

Durante l’incontro è stata mostrata una demo dei totem, evidenziando l’interfaccia utente e le possibilità di personalizzazione. Marsilio ha definito il progetto “un passo concreto verso una sanità più accessibile”, mentre Quaglieri ha parlato di “un investimento in innovazione e sostenibilità”. Verì ha sottolineato il valore del progetto nel portare servizi essenziali più vicino ai cittadini, riducendo tempi e burocrazia.