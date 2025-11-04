Caregiver familiare Abruzzo 2025: contributo da 10.000 euro per famiglia

REGIONE – La Regione Abruzzo ha pubblicato l’avviso 2025 per il contributo economico destinato al Caregiver familiare, ovvero il genitore inoccupato o disoccupato che assiste un figlio minore affetto da malattie rare e disabilità gravissima. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali, prevede una dotazione record di 1,135 milioni di euro, con l’obiettivo di superare le 100 famiglie finanziate nel 2024.
Il contributo ammonta a 10.000 euro per famiglia, erogato in due tranche: 70% alla conclusione dell’ammissione, 30% dopo verifica semestrale da parte del Servizio Sociale. Il beneficio è compatibile con altri aiuti, tranne con l’assegno per disabilità gravissima del Fondo Nazionale Non Autosufficienza.
Le domande potranno essere presentate dal 6 al 30 novembre tramite lo sportello telematico regionale. Il Presidente Marco Marsilio ha sottolineato l’importanza della misura e il processo di sburocratizzazione avviato per facilitare l’accesso al welfare.