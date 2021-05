Sangue abruzzese per i gemelli Colaiacovo, campioni di hockey su ghiaccio

Carlo e Paolo Colaiacovo, campioni di “ice hockey”, originari di Pratola Peligna, da dove il padre emigrò in Canada nel 1963

PRATOLA PELIGNA – Carlo e Paolo Colaiacovo sono nati, da parto gemellare, a Toronto in Canada, il 27 gennaio del 1983, da Fernando e Rita. Nel 1963 a 17 anni il padre, Fernando Colaiacovo, emigrò in Canada da Pratola Peligna in provincia dell’Aquila. Fernando giunse ad Halifax in Nova Scotia con la madre Maria Notarandrea (nata a Pratola Peligna il 13 novembre 1924 da Carmine e Donata – morta il 17 aprile del 2021), con la sorella Annamaria e il fratello Edoardo. Il padre di Fernando, Domenico Colaiacovo, era arrivato in Canada nel 1962. Una volta riunitasi la famiglia Colaiacovo si stabilì in maniera definitiva a Toronto.

Fernando trovò lavoro come tagliatore di marmo. Successivamente conobbe e sposò Rita e dalla loro unione sono nati i due gemelli destinati poi a diventare campioni di “hockey su ghiaccio” (“ice hockey”).

Carlo Colaiacovo – tutt’ora difensore negli Adler Mannheim. Nella sua carriera ha militato con le seguenti squadre: “Toronto Maple Leafs”, “St. John’s Maple Leafs”, “Toronto Marlies”, “St. Louis Blues”, “Detroit Red Wings”, “Grand Rapids Griffins”, “Pittsburgh Penguins” e “Buffalo Sabres”. Ha giocato nella nazionale canadese.

Paolo Colaiacovo portiere professionista canadese di hockey su ghiaccio. Ha giocato con le seguenti squadre: “Belleville Bulls”, “Barrie Colts”, “Colorado Eagles”, “Tilburg Trappers” (squadra olandese) e “Bloomington PrairieThunder”.

Carlo e Paolo Colaiacovo conservano il passaporto italiano.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”